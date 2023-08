Deux cafés et de l’eau pour 88$: de nombreux touristes témoins de prix faramineux en Italie

Des touristes ont eu une mauvaise surprise lorsqu’ils ont reçu leur facture après avoir commandé deux cafés et deux bouteilles d’eau dans leur hôtel à Sardaigne alors que le montant s’élevait à 60 euros (88$ canadiens).

L’hôtel Cervo aurait justifié ce prix en mentionnant à CNN qu’il est élevé en raison de la vue sur les luxueux yachts ainsi que sur le port que ses clients peuvent voir de sa terrasse.

Le couple en question n’est pas le seul à avoir été victime de prix exorbitant en Italie depuis le début de l’été, alors que plusieurs histoires du genre ont été rapportées dans différents médias, que ce soit un prix de 2$ pour couper un sandwich en deux ou bien de 2$ pour faire réchauffer un biberon de lait.

L’organisme Consumerism No Profit fait état d’une augmentation de 130% des prix dans les zones touristiques du pays.

Malgré ces hausses, le ministère du Tourisme de l’Italie prévoit que 68 millions de touristes visitent le pays cet été.

En entrevue avec CNN, la ministre du Tourisme, Daniela Santanche, indique que cette année est en quelque sorte «l’an zéro» après les restrictions de la pandémie.

«Je ne dirais pas que c’est un échec, mais pas non plus un succès, indique-t-elle. On peut finalement recommencer à parler de tourisme et planifier les prochaines étapes.»

Le tourisme de luxe, lui, est toujours aussi populaire alors que 11,7 millions de personnes prévoient séjourner dans un hôtel 5 étoiles en Italie cet été selon son ministère.