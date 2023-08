Douce vengeance: son voisin «imbu de lui-même» roule sur son terrain pour garer ses voitures

Un homme a raconté l’histoire rocambolesque que lui et ses parents ont vécue lorsque leur nouveau voisin a traité leur terrain comme s’il lui appartenait.

Le citoyen a raconté sur la plateforme Reddit que ses parents habitaient sans problèmes dans leur maison depuis 50 ans, mais que tout a changé lorsque Richard est devenu leur nouveau voisin.

Il a continué son récit en expliquant qu’un jour, en rentrant chez lui, il a trouvé Richard en train de couper les buissons de ses parents.

Avec son père, l’homme a aussitôt expliqué à son voisin que les arbustes se trouvaient à un pied de la limite de son terrain.

«Mon père et moi l'avons confronté et lui avons fait savoir que c'étaient nos buissons qu'il était en train de couper et que nous n'étions pas contents», a-t-il écrit.

Mais Richard n’a pas semblé trouver leur plaidoyer bien fondé, et leur a expliqué en retour qu’il avait «besoin» de couper les buissons pour faire entrer ses voitures dans sa cour arrière.

«Tu as une bordure de trottoir de l'autre côté de ta maison, tu peux avoir un accès direct à ton jardin, comme l'avait prévu le constructeur à l'origine», a alors répondu le père de l’utilisateur Reddit.

Mais le lendemain, les buissons avaient disparu.

Richard a ensuite commencé à conduire ses voitures à travers leur propriété afin de stationner ses voitures dans sa cour arrière.

Retour d'ascenseur

Lassés du comportement de leur voisin, les propriétaires ont installé une clôture métallique pour marquer correctement la limite de la propriété et empêcher Richard de rouleur sur leur pelouse.

«[Mon] père et moi avons décidé que nous avions besoin de poteaux de clôture en métal pour marquer la limite de la propriété. Nous les avons placés à 5 pouces de notre côté de la limite de la propriété. Nous les avons enfoncés très profondément. Il y avait très peu de place pour qu'il puisse faire passer quoi que ce soit, en particulier ses voitures», a expliqué l’homme.

Lorsque Richard est rentré chez lui et qu'il a constaté les récents travaux, le couple a pu l'entendre jurer et crier.

«Nous avons alors entendu une voiture démarrer à l'arrière et il a réussi à sortir l'une de ses voitures, non sans avoir sérieusement endommagé le côté du véhicule, avec de belles éraflures tout le long de la voiture», a relaté l’homme.

La manœuvre n’avait toutefois pas seulement endommagé la voiture de Richard, mais aussi incliné la clôture nouvellement installée.

Ils ont appelé la police. Richard a alors écopé d’une contravention pour avoir endommagé leur propriété.