«Je suis parfaitement à ma place» − Sébastien Delorme

Après avoir passé des moments difficiles, vécu une séparation, fait le deuil de son personnage de Poupou dans district 31 et été victime de harcèlement sur les réseaux sociaux, Sébastien Delorme a su rebondir.

• À lire aussi: Sur le plateau d’«Indéfendable»: une 2e saison plus collée sur les causes criminelles

• À lire aussi: 38es prix Gémeaux: «Indéfendable» domine la course avec 14 nominations

Sébastien Delorme a maintenant tourné la page. Rencontré récemment sur le pla- teau de tournage de la deuxième saison de la quotidienne de TVA, Indéfendable,

le comédien semblait en pleine forme, vêtu de son costume de scène, veston-cravate, de l’avocat Léo Macdonald, un iPad à la main.

Il nous a reçus chaleureusement dans son décor. «Nous avons commencé les tournages le 27 mars, nous explique-t-il, et nous sommes presque rendus à la moitié de notre saison. Aujourd’hui, on fait les scènes qui tournent autour du punch sur lequel on va vous laisser dans la période de Noël!» On a bien tenté d’avoir quelques petits détails sur le déroule- ment de cette deuxième saison, mais l’acteur reste imperturbable; il ne dévoilera aucun punch!

«Je sais que c’est plate pour vous, mais je ne voudrais pas enlever le plaisir aux télés- pectateurs de découvrir ce qui va se passer. Je peux vous dire cependant que ça va brasser encore plus dans cette deuxième saison.»

Un rythme effréné

De toute évidence, Sébastien est dans une belle période de sa vie. En amour depuis plus d’un an avec Pénélope Cordeau, esthéticienne qu’il a rencontrée après sa séparation d’avec Julie Perreault, il admet que tout est maintenant rentré dans l’ordre.

«Comme comédien, il faut s’attendre à vivre un vide pendant un certain temps. Sauf qu’avec le temps, on oublie, et les gens oublient aussi. Quand je tournais dans District 31, les gens me parlaient de Poupou. Depuis que je joue dans Indéfendable, les gens m’arrêtent dans la rue pour me parler de Me Macdonald. Ils veulent me choisir comme avocat!» dit-il en souriant.

Aujourd’hui, le comédien est bien rodé à ce travail au rythme exigeant.

«Je suis parfaite- ment à ma place dans une série quotidienne. L’an dernier, on se lançait dans une nouvelle aventure. Le plus difficile était d’apprendre et, surtout, d’assimiler le vocabulaire juridique. Mais, une fois cette étape franchie, on n’a plus de stress. Je suis vraiment heureux dans cet environnement. On reçoit nos textes à l’avance. On a la chance de mieux les connaître quand on arrive sur le plateau. Le rythme est effréné, mais j’aime ça.»

Un projet avec son fils

Si les tournages d’Indéfendable sont intenses, Sébastien trouve quand même le temps de faire autre chose! «C’est certain que je fais moins de sport. De toute façon, comme on tourne tous les jours, je ne peux pas jouer au hockey ou faire des sports un peu plus extrêmes. Je fais du vélo et, l’hiver, comme on a quatre mois de relâche, je peux faire du ski.»

Aussi, Sébastien a un beau projet avec son fils.

«Thomas vient de terminer ses études au Conservatoire d’art dramatique et il a obtenu un rôle pour jouer dans la troisième saison des Bracelets rouges. De plus, il s’intéresse beaucoup à la musique. Nous avons décidé de rénover le sous-sol à la maison pour en faire un studio de musique. Thomas joue de tous les instruments, il a beaucoup de talent. Comme il vit une semaine avec moi puis une semaine avec sa mère et qu’il passe de plus en plus de temps avec sa blonde, on profite des moments qu’on a ensemble pour faire de la rénovation et mener à bien ce projet.»

Si Sébastien Delorme a dû vivre des moments difficiles dans les dernières années, il a su rebondir et, le jour de notre rencontre, il apprenait une autre bonne nouvelle: il y aura vraisemblablement une troisième saison pour la série Indéfendable! «Il m’arrive plein de belles choses ces temps-ci!» conclut-il.

Ne manquez pas le retour d’Indéfendable, le 11 septembre à 19 h, à TVA.

Sa harceleuse condamnée

La jeune femme qui a envoyé des menaces de mort à Sébastien Delorme, sa compagne et ses enfants sur les réseaux sociaux en août 2022 a plaidé coupable le 3 août, au palais de justice de Montréal, à une accusation de menaces de mort envers celui qui incarne un criminaliste de renom dans la quotidienne «Indéfendable», a rapporté Le Journal de Montréal.

• À lire aussi: «Je le tue»: une admiratrice de Sébastien Delorme avoue lui avoir envoyé des menaces de mort

Fanny Charron, 33 ans, résidente de la rive sud de Montréal, a fait savoir à la Cour, par l’entremise de son avocate, qu’elle avait des regrets et des remords et qu’une lettre d’excuses avait été rédigée. Cette missive sera remise à Sébastien Delorme. Mme Charron a obtenu une absolution conditionnelle. Elle sera en probation pendant trois ans et elle ne pourra pas entrer en contact avec le comédien et ses proches.