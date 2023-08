Jonathan Marchessault à Québec avec la Coupe Stanley: «j’avais vraiment hâte»

L’attaquant québécois des Golden Knights de Vegas Jonathan Marchessault était de passage au centre Vidéotron de Québec samedi en compagnie de la Coupe Stanley ainsi que du trophée Conn Smithe qu’il a remporté en juin dernier.

Les Remparts de Québec, équipe pour laquelle l’ailier droit s’était aligné lors de son passage dans la LHJMQ, avaient organisé un concours permettant à 100 personnes ainsi qu’à leur famille et ami de rencontrer le joueur étoile.

Une parade a également été organisée plus tôt dans la journée alors qu’un millier d’admirateurs étaient présents.

Le principal intéressé se dit heureux du déroulement de sa journée en compagnie de la coupe Stanley.

«C’est un bon feeling, dit-il. C’est quelque chose qu’après avoir gagné, j’avais vraiment hâte de ramener ça à Québec. C’était vraiment le fun.»

Les curieux rencontrés par TVA Nouvelles étaient enchantés d’être en mesure d’avoir une telle proximité avec le joueur.

«J’adore Jonathan Marchessault et j’ai toujours rêvé de voir la coupe Stanley en réalité», indique un jeune garçon.

«C’est spécial, c’est un joueur vraiment le fun à voir jouer», partage un homme.

En plus de la parade, la séance d’autographe et une soirée prévue avec ses parents et amis, le joueur étoile a également passé du temps plus tôt dans la journée à l’hôpital pour enfants de Québec pour faire profiter de ses deux trophées aux jeunes patients.

