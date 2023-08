Loyers impayés: son locataire annonce son logement sur Airbnb pour 720 dollars la nuit

Une retraitée française s’est vue flouée par un locataire qui refuse de payer le loyer et qui a sous-loué le logement sur Airbnb à plusieurs reprises.

Claire a décidé de mettre son appartement meublé à louer en mai dernier afin de payer les frais de la résidence pour personnes âgées de son mari, selon ce qu’a rapporté «Actu Paris». «Afin d’éviter trop de contraintes, j’ai fait appel à une agence immobilière», a-t-elle mentionné au média local.

Rapidement, elle a reçu le «exemplaire» dossier d’un jeune locataire. Selon de faux documents remis à l’agence, l’homme gagnait 7000 euros (10 300 dollars canadiens) par mois, dupant tout le monde par le fait même.

C’est environ deux semaines après que le nouveau locataire se soit installé que les choses ont commencé à tourner au vinaigre.

«Il m’a déclaré par téléphone que l’appartement avait un grand nombre de défauts. Il m’a toutefois dit que son père et son frère ont des entreprises qui pourraient gérer les travaux», a raconté Claire au média français.

Or, le père du locataire n’est nulle autre que l’escroc Samy Brami, alias Samy la Belette, reconnu pour avoir loué des logements insalubres à des prix astronomiques.

Bien qu’elle ignorait le passé de Samy Brami, Claire a senti quelque chose de louche. «Ils ont installé une télévision gigantesque au mur et le canapé-lit neuf que j’avais installé a été remplacé par un autre de qualité moindre», s’est-elle rappelée.

L’affaire a pris une mesure disproportionnée lorsque Claire a appris qu’au lieu d’habiter le logement, son locataire le sous-louait sur Airbnb pour une somme de 490 euros (721 dollars canadiens) par nuit. Selon la plateforme, l’homme gérait également quatre autres annonces.

Après que la propriétaire de l’appartement ait fait retirer les multiples annonces des différentes plateformes, comme Airbnb et vrbo, le locataire fautif a contre-attaqué en refusant de payer son loyer.

Avec deux mois de loyers impayés, Claire a dû changer son mari de résidence, car elle ne pouvait plus payer celle où il était. «Il n’est plus en Île-de-France, ce qui me permettait de l’avoir proche de moi. Je suis très démunie, très énervée et très en colère», a-t-elle dit.

Avec un processus judiciaire long, la situation n’est pas à l’avantage de la retraitée, a souligné son avocate Me Aurélia Morrachini.

«Nous allons envoyer une mise en demeure d’expulsion, mais il va y avoir la trêve hivernale. C’est une famille de voyous!», a déclaré de son bord l’agence immobilière.