Millie Bobby Brown «prête» pour la fin de Stranger Things

Millie Bobby Brown est «prête» à faire ses adieux à «Stranger Things».

Lors d'un entretien avec Women's Wear Daily, la star britannique a abordé la fin de la série de science-fiction Netflix, qui s'achèvera avec sa cinquième et dernière saison, qui n'a pas encore été filmée. «Je pense que je suis prête, a-t-elle déclaré. Cela a été un facteur tellement important dans une partie de ma vie, mais c'est comme d'avoir obtenu son diplôme d'études secondaires, c'est comme la dernière année. Vous êtes prêt à vous épanouir et vous êtes reconnaissant pour le temps que vous avez passé, mais le temps est venu d'exprimer votre propre message et de vivre votre propre vie.»

L'actrice de 19 ans est devenue célèbre grâce à son interprétation d'Eleven dans la série, qui a fait ses débuts sur les écrans en 2016.

Le tournage de la cinquième saison a été retardé en raison des grèves de la Writers Guild of America et de la SAG-AFTRA.

David Harbour a fait écho aux sentiments de sa collègue dans une interview avec DiscussingFilm cette année. «Maintenant, nous sommes à près de neuf ans du tournage de la première saison, et je pense qu'il est temps que ça se termine, a-t-il partagé. Mais c'est, bien sûr, très doux-amer. Vous savez, il y a une certaine tristesse. Mais aussi, nous avons tous grandi. Il est temps pour nous de quitter ce nid et d'essayer d'autres choses et différents projets.»

Cependant, leur camarade Gaten Matarazzo a admis à l'animateur de talk-show Jimmy Fallon en mars qu'il vivait avec la «peur profonde» de la fin de «Stranger Things». «Il y a une sorte d'excitation parce que vous voulez toujours conclure, voir comment ces personnages vont enfin se développer une dernière fois et comment ils vont terminer leur voyage, a-t-il déclaré. Non seulement c'est incroyable, mais il y a aussi eu une très bonne sécurité d'emploi pendant un certain temps. On retourne à la pige.»