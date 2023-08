Remontée spectaculaire des Alouettes

Après l’avoir emporté in extremis 25 à 24 contre le Rouge et Noir, samedi soir à Ottawa, Caleb Evans et les Alouettes ont pu pousser un grand soupir de soulagement.

Ayant connu une première demie très difficile, avec trois revirements, le quart-arrière a profité de la confiance de l’entraîneur-chef Jason Maas pour se racheter. C’est d’ailleurs Evans qui a lui-même inscrit le touché de la victoire avec 14 secondes à écouler au cadran en atteignant la zone des buts en courant.

Une fin de match spectaculaire qui concluait une performance en deux temps pour Evans, capable du meilleur comme du pire. Les Alouettes ont ainsi signé une quatrième victoire consécutive.

Voyez le touché gagnant d'Evans en vidéo principale.

Après une inspirante passe de 47 verges à Austin Mack, Evans et les Alouettes avaient obtenu leur premier touché du match, au début du troisième quart. Tyler Snead est celui qui a alors capté le ballon dans la zone des buts, après un relais de sept verges d’Evans. Snead a réussi un deuxième touché dans ce match, son cinquième de la saison, avec un peu plus de deux minutes à écouler au quatrième quart.

D'ici la mi-septembre

Avec un dossier de 6-3, le club montréalais se retrouve en très bonne position au classement alors que les prochaines semaines se dressent comme un énorme défi. Depuis le début de la saison, les Alouettes ont maintenant remporté trois de leurs quatre matchs à l’étranger, ayant seulement perdu à Vancouver contre les Lions de la Colombie-Britannique, au début du mois de juillet.

À propos des semaines à venir, les Alouettes n’auront d’abord que quelques jours pour se préparer pour leur prochain match puisque la troupe de l’entraîneur-chef Jason Maas a rendez-vous avec les Blue Bombers (8-2), dès jeudi, à Winnipeg. Suivra une mission difficile contre les coriaces Lions (7-2), le samedi 2 septembre au stade Percival-Molson, puis une série aller-retour face aux Argonauts de Toronto (7-1).

Advenant une défaite à Ottawa, il aurait pu devenir ardu pour les Alouettes de se maintenir en haut du seuil de respectabilité, soit une fiche de ,500, d’ici la mi-septembre. Montréal a agréablement surpris depuis le début de la saison et, comme on l'a vu à Ottawa, il ne faut jamais les compter pour battus d’avance, même contre les grosses pointures de la Ligue canadienne de football. Les prochaines semaines seront excitantes.