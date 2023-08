Sydney Sweeney: son e-mail à Wikipédia

Sydney Sweeney a un jour envoyé un e-mail à Wikipédia pour essayer de corriger des informations inexactes sur sa page.

Dans une interview pour Variety, l'actrice d'«Euphoria» a révélé qu'elle avait envoyé un e-mail au personnel de l'encyclopédie en ligne pour les informer que son père n'était pas médecin mais professionnel de l'hôtellerie. «J'aurais aimé qu'il soit médecin, la vie aurait été un peu différente, a-t-elle expliqué avec humour. J'ai essayé d'envoyer des e-mails, mais ils refusent de changer ça. Genre, c'est le vrai moi!»

Après la publication de son interview, ce détail a été modifié sur sa page Wikipedia.

La jeune star de 25 ans a également indiqué qu'elle voyait tout le temps des informations inexactes ou de fausses rumeurs la concernant, mais qu'elle s'était rendu compte qu'il valait mieux ne pas y répondre. «Parfois, je me sens abattue par ça. C'est difficile de s'asseoir et de regarder ça, et de ne pas pouvoir se défendre, a-t-elle déploré. Je vois mon oncle commenter les choses et je dis: ''Tu dois arrêter.'' Mais c'est tellement difficile, parce que j'ai grandi dans une petite ville, et ils ne comprennent pas ce monde».

Dans son interview, elle a également réfléchi à l'impact de la célébrité sur sa vie. «Les gens sont vraiment prêts à élever quelqu'un, puis ils adorent le démolir, a-t-elle expliqué. Et c'est tellement fascinant à voir. Il y a trois ans, j'allais à l'université comme tout le monde. Et tout d'un coup, je ne suis plus un être humain.»