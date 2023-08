«Une femme respectable»: Hélène Florent et Martin Dubreuil en couple pour Bernard Émond

Dans le nouveau long métrage de Bernard Émond, Hélène Florent et Martin Dubreuil incarnent un couple séparé, une rareté dans les années 1930, au plus fort de la Grande Dépression. Et pour les acteurs, le film tient dans ses non-dits...

En 1931, à Trois-Rivières, Rose Lemay (Hélène Florent) vit seule. Son mari, Paul-Émile (Martin Dubreuil), l’a quittée pour aller vivre avec sa maîtresse et leurs trois filles. Or, lorsque s’ouvre le long métrage, l’époux veut revenir et le fait savoir via le curé et le notaire de son épouse. Rose acceptera finalement d’héberger son époux volage et les petites.

Les nuances et les non-dits sont au cœur de Une femme respectable, adapté par le réalisateur d’une nouvelle de Luigi Pirandello, Toute la vie, le cœur en peine.

Les nuances de la vie...

«Rose et Paul-Émile auraient pu être du même milieu social», a fait remarquer Hélène Florent en entrevue à l’Agence QMI. Car elle vient d’une riche famille, alors que lui est ouvrier. «Ça amène une densité intéressante au film», a-t-elle souligné.

Photo Agence QMI, JOEL LEMAY

«Rose a des blessures. Elle a une vie correcte, elle est blessée amoureusement, elle n’a pas eu d’enfants. C’est un réel bonheur pour elle d’avoir les filles, c’est un baume pour elle, peut-être que cela pourra réparer quelque chose», a ajouté Hélène Florent.

Cela n’empêche pas l’actrice de trouver un côté parfois machiavélique à Rose, pourtant chrétienne, qui agit avec charité et droiture. «Dans certaines scènes avec le curé, je me suis dit qu’elle manipulait ou qu’elle se parlait à elle-même ou qu’elle disait la vérité... ou tout ça à la fois. Et ce que j’aime de la fin, c’est qu’elle a peut-être l’impression de gagner, mais elle est perdante quand même. Malgré tout, cette femme restera triste.»

Mais cela ne signifie pas que Rose est une victime. «Je la trouve forte et libre de ses choix pour l’époque, de constater Hélène Florent. Cela nous rappelle le chemin parcouru. Pour certaines choses, on a évolué, alors que pour d’autres, on est encore dedans.»

Visuellement, la «lutte» entre le couple est également soulignée par la différence de taille entre les deux acteurs, comme l’a noté Martin Dubreuil. «Bernard ne nous a pas fait auditionner ensemble, il n’a pas pu comparer. Je lui avais dit qu’Hélène était plus grande que moi et il m’avait indiqué qu’il allait s’en servir, que cela indiquait qu’elle avait tenu tête à ses parents. C’est intéressant de voir un couple comme ça, c’est un autre sous-texte.»

Photo Agence QMI, JOEL LEMAY

Mais il n’y a pas de réponses claires, les motivations de Rose et Paul-Émile ne sont pas évidentes et chaque cinéphile peut y voir ce qu’il veut, en fonction de ses sensibilités. «Je pense que Bernard préfère ce que le film suscite plutôt que d’apporter des réponses», a conclu l’actrice.

Une femme respectable arrive dans les salles de la province le 18 août.

À quoi ressemble un plateau de tournage de Bernard Émond?

Hélène Florent décrit en trois mots le plateau de Bernard Émond: «Calme, silencieux, respectueux». L’actrice a ajouté que «tout le monde travaille pour le même objectif. La précision dans les moindres subtilités, c’est une richesse... »

«C’était l’un des tournages les plus confortables que j’ai eu, a répondu Martin Dubreuil. Les extérieurs étaient magnifiques à Trois-Rivières. Et tourner avec Hélène était génial, on se connaît depuis longtemps. C’était calme, tendu, mais calme. On sait où on s’en va.»