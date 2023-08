[PHOTOS] L'été des Québécois à l'eau: une météo de tous les extrêmes a gâché les vacances

Immenses feux de forêt, averses records, temps violent... L’été 2023 au Québec a été celui des extrêmes avec une sécheresse provoquant des brasiers ravageurs en forêt et des précipitations qui n’en finissent plus, au sud.

• À lire aussi: [EN IMAGES] Un été marqué par des changements climatiques plus visibles que jamais

• À lire aussi: Vers un autre bilan routier funeste: au-delà des chiffres, il y a des humains

L’été a démarré avec des températures chaudes et sèches qui ont créé le terreau fertile pour les incendies de forêt. Ces feux, d’une proportion jamais vue, ont tenu le Québec en haleine, forçant l’évacuation de milliers de personnes et occupant toujours les équipes de la SOPFEU.

«Il y en a que ça a passé proche, comme Clova, Lebel-sur-Quévillon, Normétal», dit Stéphane Caron, coordonnateur à la prévention et aux communications à la SOPFEU

«On parle de 5,25 millions d’hectares brûlés [...] depuis le début de l’année, ce qui est comparable à la superficie du Costa Rica», souligne le météorologue Nicolas Lessard, de MétéoMédia.

Ces feux dans le nord du Québec ont aussi miné la qualité de l'air, faisant de Montréal l'une des pires villes au monde. «C’est du jamais-vu en termes d’intensité et de fréquence du phénomène», précise à son tour Simon Legault, d'Environnement Canada.

• À lire aussi: Feux de forêt au Québec: une surface plus grande que le Costa Rica réduite en cendres... et qui brûle encore

Puis, rapidement, un tenace régime d’instabilité météorologique s’est installé sur le sud du Québec, assombrissant les vacances de nombreux Québécois et fracassant plusieurs vieux records de précipitations.

À Sherbrooke seulement, il est tombé depuis le 1er juin deux fois plus de pluie que la normale. «C’est complètement fou», s’exclame M. Lessard.

Toute cette pluie est venue gâcher bien des activités estivales. À Montréal, par exemple, l'horaire de l'Omnium de tennis s'est compliqué à plusieurs reprises. À Québec, le populaire FEQ a aussi subi quelques douches froides et les activités intérieures ont eu la cote.

«Ça fait mal aux affaires et au moral, mais ça n'arrive qu'à peu près tous les 15 ans, un été de bouette de même!» s’exclame Yves Gingras, copropriétaire du camping Domaine du Rêve à Sainte-Angèle-de-Monnoir en Montérégie, un complexe de 800 terrains.

Courtoisie

Pluie et foudre

«Pratiquement toutes les villes québécoises ont vu des anomalies de précipitations», poursuit le météorologue Nicolas Lessard.

Comme si toute cette flotte n’était pas suffisante pour jouer les trouble-fêtes, elle traînait aussi avec elle un temps d’une rare violence.

La foudre a frappé le territoire québécois tous les jours, sans exception, en juillet et dans la première moitié d’août.

Cinq tornades ont également été recensées, ce qui est somme toute habituel, indique M. Lessard.

PHOTO FOURNIE PAR NICOLETA COCA ALEXE

Canicule marine

Comment expliquer toute cette pluie? «L’eau de l’Atlantique est anormalement chaude, tant au niveau du golfe du Mexique que dans les Maritimes canadiennes», révèle le météorologue de MétéoMédia.

Cette «canicule marine» a donné plus d’énergie à l’atmosphère, et donc, un plus grand potentiel d’averses.

«En termes de temps qu’il fait dehors, ce n’est pas [le type] d'été où on a pu profiter au maximum, par exemple, de nos piscines ou de la plage», résume M. Lessard.

Si les vacances de nombreux Québécois ont été gâchées par les aléas de la météo, les conséquences pour les agriculteurs ont quant à elles été catastrophiques.

Dans les champs complètement inondés, où les récoltes ont été noyées, des maraîchers rapportent des pertes presque totales.

• À lire aussi: «C’est la pire saison en 18 ans, déplorent les maraîchers du Québec

En plus de s'être déroulées sous la flotte, les vacances de la construction ont aussi été particulièrement meurtrières sur les routes. Un triste bilan qui met en lumière l'importance de rester vigilants lors de nos déplacements.

- Avec la collaboration d’Olivier Faucher, Marianne Langlois, Frédérique Giguère et Louis-Philippe Messier

Beaucoup, beaucoup de pluie!

Campings à la merci de dame Nature

Après avoir été échaudé par deux inondations à son site de Charlevoix, en mai et juillet, le groupe Camping Union a renoncé à un projet d’expansion près d’une autre rivière inondable.

«On avait une offre d’achat acceptée dessus et tout, mais à un moment donné, on a dit... on va revoir notre façon d’investir dans les prochaines années pour se mettre un peu à l’abri des changements climatiques», affirme Jean-Sébastien Rioux, directeur général du réseau, qui compte huit sites de camping dans la province.

• À lire aussi: Un «été de bouette»: la saison de camping gâchée par la pluie abondante

Le Camping du Gouffre, situé à Baie-Saint-Paul, a subi des dommages d’environ 300 000$. En outre, quatre chalets qui ont été détruits seront remplacés par des petits chalets sur roues qui pourront être déplacés en cas de crue.

«On doit s’adapter.»

Si les pluies diluviennes ont aiguisé la patience des campeurs, M. Rioux dit avoir été épaté par leur résilience. Il n’a pas constaté de hausse notable des annulations.

«Calvaire de gestion»

Dans les Laurentides, le gestionnaire du Camping Lac Lafontaine, quant à lui, parle d’un taux d’annulation de 10 à 15%, qu’il attribue au temps médiocre.

«Lorsque nos téléphones se mettent à sonner [pour une] alerte de tornade, ce n’est pas très vendeur», ironise Patrick Ouellette.

«Ça a été un calvaire de gestion cette année, je ne vous le cacherai pas», lance-t-il, expliquant avoir dû fermer la piscine à plusieurs reprises, en plus de déplacer des activités à l’intérieur.

La grisaille refroidit les baigneurs

Ce n’est pas une année qui va passer à l’histoire dans les parcs aquatiques.

«Au niveau de la météo, on s’entend, ça a été un été très capricieux sur la province de Québec [...]. En termes de résultats, en général, on peut constater qu’il y a une légère baisse», dit Christian Dufour, porte-parole du Regroupement des parcs aquatiques du Québec et directeur marketing au parc aquatique du Sommet Saint-Sauveur.

Il relativise toutefois: «Ça aurait pu être bien pire [...]. On en a vu d’autres comme ça. Ce n’est pas le dernier qu’on va voir comme ça, puis on s’adapte.»

Il se désole toutefois que certaines belles journées d’été aient été perdues, en raison de prévisions météorologiques erronées ou mal interprétées qui font fuir la clientèle.

«On est extrêmement tranquilles sur une journée où on aurait dû être plein. C’est ces journées-là qui viennent en bout de ligne faire très mal», souligne-t-il.

La pluie joue les trouble-fêtes au Saguenay

Au Saguenay–Lac-Saint-Jean, qui a été bien arrosé comme plusieurs autres régions du Québec, la pluie a joué les trouble-fêtes au Festival des rythmes du monde.

«C’était une édition assez pluvieuse et humide, a résumé Marie-Josée Gravel, des Productions Hakim. On a eu des festivaliers assez engagés qui se sont rendus sur les lieux malgré la pluie, mais effectivement, il y a eu une baisse d'achalandage à cause de la température.»

L’événement a possiblement connu la pire édition en ce qui a trait à l’affluence depuis 21 ans.

Mais si les activités extérieures ont écopé, c’est tout le contraire pour les loisirs intérieurs. L’impact a été immédiat pour Escaparium Saguenay, qui offre des jeux d'évasion et un minigolf fluorescent.

«On a eu beaucoup de pluie dans les dernières semaines; en plus, c’était les vacances de la construction, donc c’est sûr que tout ça apporte vraiment beaucoup de monde», relate la gérante, Catherine Allard.

– Avec l’Agence QMI