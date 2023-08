Voici le meilleur siège pour dormir dans l’avion

Pour obtenir de meilleures chances de dormir lors d’un vol, le siège près du hublot serait le choix par excellence dans l’avion. Des experts justifient les raisons derrière cette astuce.

«J’opte toujours pour un siège du côté de la fenêtre, car il offre une paroi solide pour s'y appuyer et il minimise les perturbations causées par les autres passagers», a expliqué l’agente de bord Lieche Klaasens au média 9Travel.

Non seulement la paroi accorde un meilleur confort, elle empêche aussi de heurter sa tête à celle du voyageur à côté.

En plus de choisir son siège, il serait important de le sélectionner dans la bonne partie de l’avion, selon Martin Seeley, PDG de la compagnie britannique MattressNextDay.

«Il est préférable d'éviter les toilettes, car c'est là que les gens ont tendance à discuter, a-t-il précisé au journal The Mirror. Choisissez plutôt un siège dans la même rangée que l'aile. Non seulement c'est la zone la plus calme, mais comme l'aile est généralement l'endroit où se trouve la sortie de secours, vous obtiendrez plus d'espace pour vos jambes».

L’expert en sommeil a souligné que réserver un siège à l’avant de l’avion est idéal, surtout pour les longs vols, puisque ce sont les passagers qui se font servir en premier pour les repas et les boissons.

«En plus, vous aurez plus de chances de débarquer en premier, c'est pourquoi les hôtesses recommandent ces sièges aux personnes souhaitant dormir», a-t-il ajouté.