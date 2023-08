Coups de feu à LaSalle: une balle atteint une résidence privée

Des coups de feu ont retenti en fin de soirée samedi dans l’arrondissement de LaSalle, à Montréal.

Vers 23h15, le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a reçu un appel par des citoyens concernant des coups de feu entendus près du boulevard Bishop-Power, près de la rue Centrale, à LaSalle.

«Sur les lieux, les policiers patrouilleurs ont localisé au moins une douille sur la chaussée», a mentionné Julien Lévesque, porte-parole du SPVM. Un impact de projectile aurait aussi atteint une résidence privée.

Au moment d’écrire ces lignes, aucun blessé et aucun suspect n’a été retrouvé sur place.

Un périmètre de sécurité a été érigé. Des enquêteurs du SPVM, ainsi qu’un maître-chien et un technicien en identité judiciaire, sont sur la scène afin de comprendre les causes et circonstances de l’événement.