Trop, c’est trop, Madame Plante, ne touchez pas au boulevard Henri-Bourassa!

Nous, simples citoyens, «payeurs de taxes» et résidents de l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville, venons tout juste d’apprendre que le boulevard Henri-Bourassa va devenir un «corridor de mobilité durable». Ces mots sont ceux de fonctionnaires. Le commun des mortels dont nous faisons partie n’a pas compris que dans cette «mobilité durable », l’on perdait tout le stationnement sur Henri-Bourassa qui sera remplacé par une piste cyclable, et ce, de l’autoroute 13 à l’ouest jusqu’au boulevard Lacordaire à l’est.

Sans compter que toutes ces voitures, car il y a encore des voitures à Montréal, vont encombrer les rues transversales déjà amputées de leurs espaces de stationnement et en grande partie, devenues sens uniques et/ou avec piste cyclable.

Cela va aussi créer des embouteillages, et donc plus de pollution, de frustration, mais surtout, la fermeture de beaucoup de petits commerces qui ont pignon sur le boulevard Henri-Bourassa (ou en périphérie) qui, après avoir traversé la difficile COVID, ont de la difficulté à reprendre une vie «normale». Cette autoroute à vélos va les achever.

Autoroute à vélos

Dans tous les cas, les vélos roulent allègrement sur Henri-Bourassa et bien souvent, ils ne font pas leurs arrêts, ne respectent pas les feux de circulation, les sens uniques, ils n’ont pas de pneus d’hiver, roulent sans casque, sans immatriculation, sans assurance, sans participer au financement à même hauteur que la contribution des automobilistes, sans respect les piétons, et surtout sans respecter les automobilistes à qui les rues sont aussi destinées.

Trop, c’est trop, ne touchez pas au boulevard Henri-Bourassa si c’est pour le transformer en autoroute à vélos, diminuer notre qualité de vie, chasser les petits commerçants vers les grands centres commerciaux (voire à l’extérieur de Montréal) et générer une fuite importante de revenus vers les multinationales.

Il est aberrant de vouloir importer un modèle de mobilité durable du Plateau Mont-Royal ou du Village, par exemple, aux banlieues urbaines dont l’aménagement et les besoins sont différents.

Sondage

Il serait important de demander l’avis des citoyens, mais d’abord, de leur dire les vraies choses. En plus de vivre des années de coûteux travaux, ils vont perdre beaucoup plus que des stationnements. La ville va ajouter des zones de vignettes et de parcomètres dans les rues avoisinantes de Henri-Bourassa, des zones pour livraison dans les rues transversales, des interdictions de virage à gauche, réserver seulement deux voies (et à certains endroits une voie) pour les automobiles, et quoi d’autre? À ce sujet, il convient de sonder le grand public et de lui soumettre ces faits bruts afin de connaître son opinion.

À Montréal, les citoyens non cyclistes sont-ils seulement des payeurs de taxes?

Nous ne sommes pas contre tout, mais là, on trouve que c’est trop. Le boulevard a besoin d’être embelli, nettoyé, verdi, mais sans autoroute cyclable (REV).

Un sondage serait nécessaire et s’impose. Non seulement sonder les cyclistes, mais aussi les automobilistes et tous les citoyens qui sont d'actuels ou de futurs électeurs, n’est-ce pas?

Nicolas Landry, Citoyen Ahuntsic-Cartierville

Jean Gadbois, Citoyen Ahuntsic-Cartierville