BA.2.86: ce que l’on sait du nouveau sous-variant d’Omicron

Parmi les variants et sous-variants de la COVID-19 classés sous surveillance par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), le BA.2.86, inquiète particulièrement; voyez pourquoi.

• À lire aussi: L'OMS et les États-Unis surveillent de près un nouveau variant du virus de la COVID-19

Voici ce que l’on sait à propos du sous-variant BA.2.86 :

1. Il a été identifié dans plusieurs pays

BA.2.86 a été identifié en Israël, au Danemark, aux États-Unis et au Royaume-Uni.

2. Des conséquences inconnues

«L'impact potentiel des mutations BA.2.86 est actuellement inconnu et fait l'objet d'une évaluation minutieuse», précise l'OMS.

3. BA.2.86 est un sous-variant d’Omicron

Eris est également un sous-variant d’Omicron.

4. Il a 33 mutations

«Le sous-variant BA.2.86 a beaucoup plus de mutations que les variants et les sous-variants qu’on a eu jusqu’à maintenant», précise Diane Lamarre, pharmacienne et professeure de clinique à l’Université de Montréal.

5. «On peut présumer qu’on aura une très bonne immunité»

«Le vaccin qu’on s’apprête à recevoir, il est très proche d’Eris, parce qu’il a été fait à partir des souches du XBB.1.5», explique l’experte.

«On peut présumer qu’on aura une très bonne immunité lorsqu’on se fera revacciner en octobre prochain», poursuit-elle.

«Dans le cas d’un nouveau variant qui se démarque en étant très distinct, on se pose la question: est-ce qu’on sera aussi bien protégé? Ce qui est sûr, c’est que la vaccination va stimuler notre immunité et pourra aider les gens immunosupprimés à recevoir quand même une certaine protection.»

Voyez l'entrevue complète dans la vidéo ci-dessus.