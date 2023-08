Bob Dylan en spectacle à Montréal le 29 octobre

L’auteur-compositeur-interprète américain Bob Dylan s’arrêtera à la Place des Arts le 29 octobre prochain pour partager ses plus grands succès avec ses admirateurs.

Monstre sacré, le singulier artiste de 82 ans poursuit jusqu’à l’an prochain sa tournée Rough and Rowdy Ways qu’il a débutée en 2021 et dont le titre est tiré de son plus récent opus lancé en 2020.

WireImage

Bob Dylan, de son vrai nom Robert Allen Zimmerman, se produira sous les projecteurs de la Salle Wilfrid-Pelletier. Il a l’embarras du choix pour sélectionner les pièces à mettre de l’avant, Bob Dylan menant une brillante carrière depuis 61 ans.

Les billets seront mis en vente le 25 août en ligne.