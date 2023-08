Britney Spears rechute-t-elle?

Britney Spears semble un peu en roue libre après la demande de divorce de son ex.

Dans une série de messages publiés sur Instagram, la vedette communique enfin sur sa séparation d’avec son mari, le coach sportif de 29 ans Sam Asghari, qu’elle surnomme Hesam.

Et, le moins qu'on puisse dire, est qu’elle semble un peu désorientée, «choquée», écrit-elle vendredi. «Comme tout le monde le sait, Hesam et moi ne sommes plus ensemble... Six ans, c'est long, donc je suis un peu choquée, mais... je ne suis pas là pour expliquer pourquoi parce que, honnêtement, ça ne regarde personne!!!», commence-t-elle, alors que sur une vidéo on la voit s’éponger avec un mouchoir, avant de se lancer dans des mouvements de danse survoltés dans son salon. Bottes montantes slouchy noires, mini-slip vert fluo, crop top noir et ruban autour du cou, la star apparaît fatiguée, sans filtre.

La suite de son message est aussi sans filtre: «Mais honnêtement, je ne pouvais plus supporter la douleur!!!», poursuit la chanteuse.

Elle confie notamment avoir fait semblant devant ses fans et avoir dû cacher ses «émotions» et ses «larmes». «J'ai toujours dû cacher mes faiblesses!!! Si je n'étais pas le soldat fort de mon père, je serais envoyée dans des endroits pour me faire soigner par des médecins!!!» La vedette, longtemps sous tutelle et en guerre avec toute sa famille, rappelle que «c'est là que j'avais le plus besoin de ma famille!!! Tu es censé être aimé inconditionnellement... pas sous conditions!!!!» Fait-elle référence aussi à sa relation avec Sam Asghari?

Britney annonce, en tout cas, qu’elle va à nouveau tenter de tenir le coup. «Alors je serai aussi forte que possible et je ferai de mon mieux!!!» Elle estime même y arriver. «Et en fait, je m'en sors plutôt bien!!! Quoi qu'il en soit, passez une bonne journée et n'oubliez pas de sourire!!!», lance-t-elle.

La chanteuse de Baby One More Time a aussi remercié ses fans: «Comme par télépathie, j'ai reçu tellement de messages de mes amis qui font fondre mon cœur, merci!!!»

Dans une autre publication, dimanche, la star a pris soin de se refaire une beauté et elle apparaît en minirobe pailletée verte (qu’elle évoque dans son message), des bottes moulantes blanches, et avec de grosses lunettes de soleil en forme de cœur. Un jeune homme s’approche pour faire mine de lui lécher la jambe, puis on la retrouve à l’horizontale, tenue par un groupe de garçons. Est-ce pour bien montrer qu’il y a une vie après Sam? Ou parce que le spectacle continue? Le message qui accompagne les images laisse penser que c’est une reconstitution d’une soirée passée...

Avec ce récit, elle répond artistiquement aux accusations d’infidélité de son mari et rétablit la vérité «Quand tu vas rencontrer un soi-disant “ami” et que tu conduis une heure pour du poulet!!! Ensuite, vous devez attendre dans la voiture et utiliser la salle de bains...», explique-t-elle. Puis, elle passe à l’attaque: elle aurait été prise dans un coup monté avec des paparazzi. «Je savais que les paps avaient été avertis parce que la voiture dans laquelle j'étais n'a jamais été utilisée auparavant, écrit-elle... Alors comment j'ai été suivie???»