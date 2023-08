Commentaires menaçants référant à Denis Lortie: le cas de Robert Lavoie entre les mains du DPCP

Le cas de l’homme qui a tenu des propos menaçants envers le conseil municipal de Québec est entre les mains du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP), qui aura à trancher si des accusations seront portées contre lui, après que des plaintes officielles ont été déposées, notamment par le maire Marchand.

Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ), qui avait été saisi du dossier du dossier en juillet, a complété son enquête. Le porte-parole David Poitras a indiqué au Journal que «le dossier a été soumis au DPCP à la suite de notre enquête».

Il revient maintenant au DPCP de déterminer, après l’étude des faits portés à son attention, si des accusations criminelles seront déposées contre le citoyen Robert Lavoie.

Référence à une tuerie

Ce dernier avait écrit en juillet sous une publication Facebook d’un groupe d’opposition au tramway le commentaire suivant: «À quand une visite d’une émule de Denis Lortie au conseil de ville?» Il faisait référence à l’auteur d’une tuerie à l’Assemblée nationale, survenue en 1984, et qui avait profondément marqué le Québec. Les propos avaient été retirés du groupe. M. Lavoie les a republiés sur sa page personnelle. Ils s’y trouvent toujours.

L’homme, bien connu au conseil municipal pour avoir été exclu d'une séance à l’hôtel de ville et d'une rencontre de consultation, est allé «trop loin» avec ces propos, juge la Ville de Québec.

Le maire de Québec, Bruno Marchand, et la conseillère membre de l’exécutif et présidente du Réseau de transport de la capitale, Maude Mercier Larouche, ont porté plainte contre l’individu, «en raison du caractère violent et incitant à la haine».

«C'est inacceptable que des élus subissent ce type d'interactions dans leur vie. Ça a des conséquences sur leur engagement, leur capacité de mener leur travail à terme et sur leur famille. On prend ça au sérieux», a commenté Bruno Marchand, qui s'est astreint pour la première fois au dépôt d'une plainte formelle à la police dans le cadre de ses fonctions.

«L'analyse des éléments de preuve recueillis dans le cadre de cette enquête sera effectuée afin de déterminer si une poursuite sera intentée. Pour le moment, aucune décision n'a encore été prise», a indiqué par courriel Me Audrey Roy-Cloutier, procureure en chef adjointe par intérim de la direction des communicationsune au DPCP.