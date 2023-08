Dame Nature «nous a crié quelque chose» cet été

Pour le météorologue Gilles Brien, il ne fait aucun doute que les pluies abondantes, les feux de forêt et la météo étrange qu’a connus le Québec cet été sont le fruit du réchauffement de la planète.

«J’ai l’impression que cet été, on a eu un message de Dame Nature. Elle ne l’a pas simplement murmuré. Elle n’a pas simplement murmuré, elle nous a crié quelque chose», a-t-il affirmé, en entrevue à LCN.

«Ça a été l’été de toutes les primeurs, toutes les nouveautés, dans le sens des phénomènes extrêmes qu’on n’a jamais vus», soutient-il.

Les inondations et incendies qui ont fait rage non seulement ici, mais ailleurs dans le monde sont certainement causés par l’activité humaine, soutient le météorologue.

«Avec autant de gaz carbonique qu’on rejette dans l’atmosphère depuis 150 ans, on a vraiment musclé et survolté le phénomène d’effet de serre qui est un effet naturel de la Terre. Et maintenant, on est en train de nourrir des tornades, des ouragans et des tempêtes avec toute cette énergie-là», explique Gilles Brien.

«Ce qui est préoccupant, c’est que si le climat changeait de façon naturelle, les records seraient brisés de dixièmes de degré [...], mais maintenant on a des amplitudes de 4, 5, 10 et 15 degrés», ajoute-t-il.

