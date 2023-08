Nouvelle rentrée, nouvelles embûches pour Bernard Drainville. Le ministre de L’Éducation est encore confronté à une grave pénurie d’enseignants et les solutions manquent à court terme, si bien que certains en sont à se demander si les actions de ce dernier ne sont que du «patchage».

L’ancien ministre de la Santé et des Services sociaux Gaétan Barrette en fait partie. Il n’est pas exactement impressionné du travail accompli jusqu’à présent par Bernard Drainville depuis sa nomination à la tête du ministère de l’Éducation. Et il l’a laissé savoir lundi à «La Joute».

«Bernard Drainville n’est pas un novice de la politique, il a une expérience politique et a été dans les médias aussi. Alors, l’impression qu’il dégage et pour moi ce n’est pas une impression, mais une certitude, il ne connait pas son sujet, il n’a pas de plan. Ce que le ministre Drainville fait en ce moment c’est du patchage», dit l'ex-politicien.

À la question «qui aura le plus de pression entre Bernard Drainville et Christian Dubé?», Yasmine Abdelfadel en a ajouté en mentionnant que le ministre de l’Éducation avait le défaut de se mettre dans l’embarras plus souvent que ses collègues à la CAQ.

«Bernard Drainville a le don de créer des histoires avec ses déclarations et ce sont des déclarations. Parfois, on ne sait même pas d’où ça vient, un peu comme "les nouveaux enseignants devraient prendre des classes de maternelles parce que c’est plus facile". Tous les spécialistes s’entendent pour dire que ça n’a aucun bon sens que le ministre puisse dire ça», mentionne la chroniqueuse politique.

Un procès trop sévère?

Contrairement à ses collègues à «La Joute», Mathieu Bock-Côté défend le travail du ministre de l’Éducation.

Il croit qu’il réalise des progrès dans plusieurs dossiers, mais que souvent ses propos sont mal cités par les oppositions et les médias. Il donne en exemple la désormais fameuse phrase «lâchez-moi avec les GES», dont on a souvent coupé le contexte entourant l’électrification du parc automobile.

«Il doit traverser une crise où tout déborde de partout. Je trouve qu’on lui fait un procès facile à Bernard Drainville. On aime isoler des petites phrases qu’il lance et on fait semblant que cette petite phrase est le fond de sa pensée», dit-il.

