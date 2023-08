La voix de la mascotte de Nintendo, Charles Martinet, démissionne après 27 ans

Charles Martinet, la voix de la mascotte de Nintendo, Mario, va quitter son rôle, a annoncé le géant du jeu vidéo.

L'acteur fait la voix du plombier italien dans les jeux vidéo depuis 1996, figurant dans plusieurs jeux tels que les séries Mario Kart et Mario Party.

Barbara Loschan/Future Image/WENN.com

Ce n’est toutefois pas Martinet qui a fait la voix du personnage principal du film sorti en salles cette année. Cet honneur est allé à Chris Pratt.

Écoutez la chronique techno avec Hugo Langlois, chroniqueur Web à Salut Bonjour week-end via QUB radio :

Nintendo a annoncé la nouvelle sur X, affirmant que cela avait été un «honneur» de travailler avec Martinet.

Nintendo annonce que Charles Martinet, voix de Mario depuis Super Mario 64, va cesser de prêter sa voix aux personnages des jeux pour endosser un nouveau rôle en tant que Mario Ambassador. Un message vidéo commun avec M. Miyamoto sera bientôt diffusé ! #Mario #Nintendo pic.twitter.com/ZKzEVIqk9k — Nintendo Actu (@NintendoActu) August 21, 2023

Martinet continuera à travailler avec Nintendo en tant qu'«ambassadeur de Mario».

Le dernier jeu mettant en vedette l'héroïque italien, Super Mario Bros. Wonder, a été annoncé plus tôt cette année et la bande-annonce a incité certains admirateurs à spéculer sur le fait que Martinet avait été remplacé.

AFP

La déclaration de Nintendo lundi indiquait qu'«il cessera d'enregistrer les voix des personnages pour les jeux, mais il continuera à parcourir le monde en partageant la joie de Mario.»

«Ce fut un honneur de travailler avec Charles pour aider Mario à vivre pendant tant d'années et nous voulons le remercier et le célébrer», peut-on lire sur leur publication X.