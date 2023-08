Laits frappés mortels pour trois clients d’un restaurant à Washington

Trois clients d’un restaurant à Washington sont décédés et trois autres ont été hospitalisés après avoir contracté la bactérie Listeria en buvant des laits frappés, selon CNN.

Ces clients auraient été contaminés par la bactérie Listeria, en raison d’un manque de propreté avec les machines de crème glacée au restaurant Frugals, au Tacoma, selon les informations du Washington State Department of Health.

CNN

Habituellement, la maladie bactérienne de listériose fait effet 70 jours après la consommation. Les machines de crème glacée du restaurant ont été utilisées jusqu’au 7 août, selon les enquêteurs.

Toutes les personnes qui ont mangé au restaurant Frugals du Tacoma entre le 29 mai et le 7 août ont été convoquées à un rendez-vous médical d’urgence si des symptômes apparaissent, selon le département de santé.

Les six individus ont été hospitalisés entre le 27 février et le 22 juillet. Ils se sont tous rafraîchis avec un lait frappé du Frugals avant d’être malade. Ils avaient tous la même bactérie dans leur sang.

Le restaurant a commenté la triste nouvelle. «Nous avons le cœur brisé et regrettons tous ce que nos actions ont pu causer. Nous allons effectuer des changements et cela n’arrivera plus jamais», a-t-il précisé dans un communiqué. Également, les machines de crème glacée seront remplacées et analysées à l’avenir, selon les propos du Frugals.

CNN

Les symptômes d’une infection à la Listeria peuvent être de la fièvre, maux de muscles, diarrhée, maux de tête, confusion, convulsion et problèmes gastro-intestinaux.