L'association de Beauharnois du Parti Conservateur du Québec questionne l'origine des feux d'Hawaï

Une vidéo du conspirationniste notoire Alexis Cossette-Trudel qui conteste l’origine des feux ayant ravagé Hawaï a été relayée par l’Association du Parti conservateur du Québec (PCQ) de Beauharnois, une décision que le chef du parti Éric Duhaime refuse de condamner.

Dans une vidéo diffusée sur la page Facebook de l’Association de Beauharnois du PCQ, on peut voir des images d’une ville ravagée par les flammes alors que certains arbres semblent avoir été épargnés.

«J’ai une question pour les pompiers qui suivent notre page? Est-ce que vous pouvez nous donner l’explication scientifique svp? Comment peut-on pulvériser une maison (brique, plomberie, etc.), mais que les arbres autour sont intacts et certains ont encore leurs feuilles? Nous ne parlons pas de théorie du complot. Nous voulons seulement une réponse rationnelle pour comprendre!! On peut voir des vidéos similaires sur TVA Nouvelles. Nous sommes de tout coeur avec les citoyens d’Hawaï qui vivent cette affreuse tragédie. Merci!» peut-on lire dans la publication qui accompagne la vidéo.

Dans une version précédente de la vidéo, on pouvait voir le conspirationniste Alexis Cossette-Trudel commenter et questionner l’origine des feux. Celle-ci a par la suite été tronquée pour supprimer la participation de M. Cossette-Trudel, ne gardant que les images.

Une théorie circule dans les cercles conspirationnistes voulant que les feux qui ravagent le Canada et les États-Unis, dont ceux à Hawaï, aient été allumés par une «arme à énergie dirigée» en phase de test par le gouvernement (on ne sait pas lequel...).

Questionné par TVA, Éric Duhaime a fait valoir, par l'entremise de son attaché de presse, Cédric Lapointe, que ses associations ont la liberté d’expression.

«Le texte associé à la publication pose des questions afin justement de permettre aux pompiers ou aux experts d’expliquer comment des arbres peuvent rester pratiquement intacts à proximité des feux. Un lien vers une vidéo ne cautionne aucunement le contenu de ladite vidéo, encore moins d’endosser tous les propos passés [d'Alexis Cossette-Trudel]», a-t-il dit.

Plusieurs internautes ont offert une piste de réponse. «Le bois des maisons est sec contrairement à certains arbres qui retiennent l’eau ou sont ignifugés», a écrit l’un d’eux.

- Avec les informations d'Hadi Hassin