Le football universitaire du RSEQ à TVA Sports jusqu’en 2026

Le réseau TVA Sports a renouvelé son partenariat exclusif avec le Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) pour trois années supplémentaires, de sorte qu’il demeurera le diffuseur officiel des matchs de la saison régulière et des éliminatoires de football universitaire, ainsi que du Bol d’Or collégial, jusqu’en 2026 inclusivement.

Depuis 2015, TVA Sports présente les exploits des athlètes-étudiants sur le terrain et le tout reprendra dès vendredi à l’occasion du début de la campagne 2023. Champion canadien en titre, le Rouge et Or de l’Université Laval visitera le Vert & Or de Sherbrooke. Au total, 11 rencontres seront diffusées, incluant les demi-finales provinciales et la Coupe Dunsmore, prévue cette année le samedi 11 novembre. Les amateurs vivront donc les rivalités animant ces deux équipes ainsi que les Carabins de l’Université de Montréal, les Stingers de Concordia et les Redbirds de McGill.

Le duo formé de Denis Casavant à la description et de Charles-Antoine Sinotte à l’analyse sera de retour en ondes, tout comme Justine St-Martin à l’animation, qui sera accompagnée de collaborateurs et d’invités. Par ailleurs, une émission spéciale de 30 minutes sera proposée mardi à 18 h 30 et mettra la table à la saison à venir grâce à un survol des forces en présence. Il sera possible d’entendre les commentaires des entraîneurs et des quarts numéro 1 des cinq formations du RSEQ.

Horaire de diffusion de TVA Sports en 2023

-Vendredi 25 août, 19 h : Rouge et Or c. Vert & Or

-Vendredi 1er septembre, 19 h : Carabins c. Stingers

-Samedi 9 septembre, 19 h : Redbirds c. Rouge et Or

-Dimanche 17 septembre, 13 h : Carabins c. Rouge et Or

-Samedi 30 septembre, 13 h : Carabins c. Vert & Or

-Dimanche 8 octobre, 13 h : Stingers c. Rouge et Or

-Samedi 14 octobre, 14 h : Rouge et Or c. Carabins

-Samedi 28 octobre, 13 h ou 14 h: à déterminer

-Samedi 4 novembre, 12 h et 15 h : demi-finales provinciales

-Samedi 11 novembre, 14 h : Coupe Dunsmore

-Vendredi 17 novembre, 19 h : Bol d’Or

-Samedi 18 novembre : Coupe Uteck et Coupe Mitchell

-Samedi 25 novembre : Coupe Vanier