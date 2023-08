L'infirmière anglaise meurtrière de nouveau-nés condamnée à la prison à perpétuité réelle

L'infirmière anglaise reconnue coupable des meurtres de sept nouveau-nés, ce qui fait d'elle la pire tueuse d'enfants de l'histoire moderne du Royaume-Uni, a été condamnée lundi à une peine de prison à perpétuité incompressible.

Une peine d'une telle sévérité, sans possibilité de libération, est très rare dans le droit anglais et est à la mesure de l'effroi provoqué par cette affaire. Elle a été prononcée à l'encontre de Lucy Letby au tribunal de Manchester (nord de l'Angleterre), en l'absence de cette femme de 33 ans qui a refusé de se rendre à l'audience.

Cybèle Olivier, journaliste à la recherche, était au micro d'Alexandre Dubé pour discuter de cette histoire sordide via QUB radio :

Cette femme, «froide, calculatrice, cruelle et tenace» selon l'accusation, a clamé son innocence durant tout son procès, long et éprouvant, qui a débuté en octobre 2022.

Elle travaillait dans l'unité de soins intensifs pour prématurés de l'hôpital Countess of Chester, dans le nord-ouest de l'Angleterre.

Les meurtres y ont eu lieu entre juin 2015 et juin 2016. Elle a notamment injecté de l'air par intraveineuse aux nouveau-nés prématurés, utilisé leurs sondes naso-gastriques pour envoyer de l'air ou une surdose de lait dans leur estomac.

Le juge James Goss a justifié la peine par «la gravité exceptionnelle» de ses crimes: «Vous allez passer le reste de votre vie en prison».

«Il y avait de la préméditation, du calcul et de la sournoiserie dans vos actions», a-t-il insisté, évoquant «une campagne calculée et cynique» de meurtres, «à la frontière du sadisme» et sans remords.

Il a estimé que seule la meurtrière pouvait connaître ses motivations, mais relevé l'«enthousiasme détaché pour les résurrections» qu'elle montrait en tentant de ranimer des enfants à qui elle avait fait du mal.

Après un mois de délibérations, les jurés l'avaient déclarée coupable vendredi du meurtre de sept nouveau-nés prématurés et de six tentatives de meurtre, mais des questions commencent à émerger sur la réelle étendue de ses crimes.

La police continue d'étudier des milliers de dossiers à la recherche d'éventuelles victimes supplémentaires de Lucy Letby.

Dimanche soir, le journal The Guardian a rapporté que la police enquêtait sur des dizaines d'incidents «suspects», impliquant 30 bébés.

Les services hospitaliers sont eux accusés d'avoir ignoré les signaux alarmants dans cette affaire pour protéger leur réputation.

L'absence de Lucy Letby pour sa condamnation vendredi et le prononcé de sa peine ont encore renforcé le scandale.

«Quand on a commis des crimes aussi horribles, c'est lâche de ne pas se confronter aux victimes», a déclaré lundi le Premier ministre Rishi Sunak, ajoutant envisager de légiférer pour que cela ne produise plus.