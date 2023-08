Pink change les paroles d'une de ses chansons en soutien à Britney Spears

Pink a manifesté son soutien à Britney Spears en modifiant les paroles de sa chanson suite à l'annonce de son divorce.

• À lire aussi: Britney Spears rechute-t-elle?

• À lire aussi: Sam Asghari brise le silence sur sa séparation de Britney Spears

La chanteuse de 43 ans a changé les paroles de son tube Don't Let Me Get Me lors de son concert à Detroit mercredi 16 (août 23), en soutien à l'icône de la pop, qui est en plein divorce avec son mari Sam Asghari. Pink a remplacé le texte original de la chanson, « Tired of being compared to damn Britney Spears » (« Assez d'être comparée à cette sacrée Britney Spears »), par « Sweet Britney Spears » (« cette douce Britney Spears »).

« Elle est si jolie. C'est juste que ce n'est pas moi », poursuit le reste du couplet, comme le montre une vidéo postée sur les réseaux sociaux par un fan. Les paroles modifiées ont suscité une réaction positive de la part du public.

Dans une interview accordée à People en février, la chanteuse de So What a déclaré qu'elle se sentait « très protectrice » vis-à-vis de Britney Spears.

« Les gens pensent que je me suis moquée de Britney sur mon single de 2001 Don't Let Me Get Me, mais je me suis toujours sentie comme une grande sœur pour elle », avait déclaré l'artiste à l'époque. « Je suis très protectrice à son égard, c'est la personne la plus gentille au monde. »

Mercredi, il a été confirmé que Sam Asghari avait demandé le divorce de Britney Spears, 41 ans, après 14 mois de mariage. Dans sa demande, l'acteur a déclaré qu'ils s'étaient séparés trois semaines auparavant, le 28 juillet.

Pink est actuellement au milieu de sa tournée Summer Carnival Tour, qui a débuté le 7 juin à Bolton, en Angleterre, et se terminera à Townsville, en Australie, le 23 mars 2024.