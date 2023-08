«Repenser la rentrée»: une nouvelle campagne de prévention des violences sexuelles à Montréal

«Repenser la rentrée», une campagne de prévention contre les violences sexuelles sera déployée à proximité des établissements scolaires sur l’île de Montréal, du 21 août au 17 septembre.

La rentrée scolaire veut aussi dire le début des activités d’accueil, autrement connu sous le nom d’initiations, des moments dans l’année où des situations de violences sexuelles sont malheureusement plus probables.

«L’idée c’est de sensibiliser les associations étudiantes ou la population étudiante à éviter ces comportements. Ce genre d’activités est propice à des situations de violences sexuelles ou des situations sans consentement», commente la directrice générale de Collectif Social, Andréanne St-Gelais.

Dès la rentrée, des affiches seront installées près des établissements scolaires pour sensibiliser les étudiants.

Avec l’arrivée de nouveaux étudiants et les soirées d’intégration, la rentrée scolaire est une période à ne pas négliger. «Les activités festives qui entourent la rentrée, où la consommation d’alcool et drogue est en jeu, ça contribue à ce que ça soit un facteur de risque à vivre une situation de violence sexuelle. On doit faire de la prévention dans cette période-là», précise Mme St-Gelais.

La directrice générale de Collectif Social rappelle qu’il y a encore du chemin à faire pour voir des améliorations concrètes. «On voit qu’il y en a encore des problématiques, mais de manière cachée, à l’insu des universités, à l’extérieur du campus. Il y a encore du travail à faire», conclut-elle.