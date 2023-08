«Si on m’avait dit que je commenterais le décès de mon ami, je ne l’aurais pas cru»

Le Bas-Saint-Laurent est ébranlé après que quatre personnes d’une même famille ont perdu la vie samedi dans un grave accident de chantier résidentiel, à Saint-Léandre.

L’homme de 60 ans qui est décédé lors de la chute d’une plateforme élévatrice, Marco Roy, était un grand ami de l’ancien ministre délégué aux Affaires maritimes du Québec, Jean D’Amour.

«On s’est rencontré au cégep à Rivière-du-Loup et on ne s’est jamais perdu de vue», a-t-il dit en entrevue à LCN. «Il a assisté à mon mariage, j’ai assisté au sien. Pour ma famille c’est une perte, ça fait de la peine.»

La dernière conversation entre les deux amis de longue date remonte à seulement quelques semaines.

«On a échangé comme toujours sur nos familles et Marco me disait qu’il songeait à la retraite», explique M. D’Amour. «Si on m’avait dit il y a 48h que je commenterais le décès de mon ami sur LCN, je ne l’aurais pas cru.»

Bien que les circonstances entourant le décès de son ami lui soient toujours nébuleuses, celui qui a été ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent de 2014 à 2018 affirme que son ami aimait beaucoup bricoler.

«Que Marco et sa conjointe aient aidé [Émerik et Kim] à l’aménagement de cette maison, ça ne me surprend pas», dit-il. «Il se déplaçait pour aller voir ses enfants et était toujours prêt à donner un coup de main.»