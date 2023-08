Son chien mange son passeport quelques jours avant son mariage en Italie

«Mon chien a mangé mon passeport» n’est probablement pas une phrase que les douaniers veulent entendre de la part d'un voyageur.

C'est pourtant ce que devra dire Donato Frattaroli, de South Boston qui a vu son chien d'un an et demi mâcher son passeport devant lui.

La cérémonie de mariage du couple de Boston est en péril après que son chien a mangé le passeport de l'homme, moins de deux semaines avant leur mariage en Italie.

M. Frattaroli a déclaré à la WCVB que lui et son fiancé s'étaient rendus à l'hôtel de ville jeudi pour remplir des formulaires de mariage, quelques jours seulement avant leur cérémonie prévue le 31 août.

Quand ils sont rentrés chez eux quelques heures plus tard, ils ont découvert que leur golden retriever, Chickie, avait mangé plusieurs pages du passeport de Frattoroli.

Capture d'écran YouTube: WCVB Channel 5 Boston

Le couple se démène maintenant pour remplacer le passeport mâchouillé et demande de l'aide aux autorités locales.

«Je suis un peu stressé», a déclaré Frattaroli au New York Post. «Heureusement, le bureau du membre du Congrès Stephen Lynch et le bureau du sénateur Ed Markey ont été super réactifs pour essayer d'accélérer les choses et de s’assurer que j’obtienne un nouveau passeport.»

Capture d'écran YouTube: WCVB Channel 5 Boston

Le couple doit s'envoler pour l'Italie ce vendredi.

Le futur marié a déclaré que s'il ne pouvait pas obtenir de passeport avant le vol, il resterait à la maison pendant que son fiancé et leurs invités visitent l’Italie sans lui.