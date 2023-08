Taux de caféine: ce qu’il faut savoir sur les boissons énergisantes

La consommation excessive de boissons énergisantes peut avoir des risques pour la santé, surtout en raison de la présence parfois élevée de caféine dans leur contenu. Voici quelques recommandations de Santé Canada pour en boire en toute sécurité.

• Lisez l’étiquette pour connaître la quantité de caféine par portion

Au Canada, les boissons énergisantes contenant de la caféine peuvent en présenter jusqu’à un maximum de 180 mg par portion.

En plus de la caféine, d’autres ingrédients peuvent être mélangés, comme des vitamines, des minéraux, de la taurine ou des ingrédients à base de plantes qui peuvent contenir du guarana et du yerba mate, qui sont des sources naturelles de caféine.

• Pas plus de 400 mg de caféine par jour

«Les adultes de 18 ans et plus ne doivent pas consommer plus de 400 mg de caféine par jour», a rappelé Santé Canada par communiqué, lundi.

Un excès de caféine peut notamment provoquer de l'insomnie, de l'irritabilité, des maux de tête et de la nervosité.

• Déconseillé aux moins de 14 ans et aux femmes enceintes

La consommation de boissons énergisantes contenant de la caféine n’est pas recommandée avant l’âge de 14 ans ni aux femmes enceintes ou qui allaitent.

• Vérifier les rappels de certaines boissons

Santé Canada a déjà procédé aux rappels de certaines de ces boissons énergisantes, notamment en raison d’une trop grande quantité de caféine et d'un étiquetage inadéquat.