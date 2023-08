«Trois dernières semaines ridicules!»

C’est le retour de Mario Dumont ce matin pour sa chronique quotidienne au Québec Matin après des semaines de vacances bien méritées.

À l’image de nombreux Québécois, notre chroniqueur politique n’est pas impressionné par la météo estivale.

«Sérieusement, les trois dernières semaines du mois d’août ont été ridicules! Chaque loisir que j’ai voulu faire ou pour des travaux dans ma cour, je me faisais prendre à la pluie. Et il a fait quand même froid pour un mois d’août. L’eau du lac au chalet n’a jamais été froide comme ça. C’est un été rock and roll point de vue météo», se désole Mario Dumont.

