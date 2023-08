Trudeau accuse Facebook de compromettre «la sécurité des gens»

Justin Trudeau a accusé Facebook de compromettre la sécurité des Canadiens en bloquant les nouvelles dans un contexte où l’ouest du pays est la proie de feux de forets dangereux forçant des évacuations d’urgence.

• À lire aussi: Un organisme propose de boycotter Meta pendant 48 heures

• À lire aussi: Voici comment retrouver vos sites de nouvelles en ligne ailleurs que sur Facebook, Instagram ou Google

«En ce moment, dans une situation d’urgence où les informations mises à jour sont plus importantes que jamais, Facebook met les profits avant la sécurité des gens et du secteur de l’information locale de qualité», a balancé le premier ministre lundi avant-midi en point de presse à l’Île-du-Prince-Édouard.

Qualifiant la tactique d’«inconcevable», M. Trudeau a écorché Meta, la multinationale propriétaire de Facebook et Instagram qui «a fait des milliards de profits au cours des dernières années».

«Facebook met les profits au-dessus de la démocratie et notre bien-être, et c’est pourquoi le Canada n’est pas seul à se battre pour dire aux géants du web qu’ils ont une responsabilité de s’assurer que les Canadiens ont le droit d’accéder à de l’information locale de qualité», a-t-il dit.

Les feux dévastateurs de la dernière semaine aux Territoires du Nord-Ouest et plus récemment en Colombie-Britannique ont forcé l’évacuation de dizaines de milliers de personnes et ravagé des quartiers complets dans la vallée de l’Okanagan au cours des derniers jours.

La ministre du Patrimoine Pascale St-Onge a récemment demandé à Meta de rétablir la circulation des nouvelles sur sa plateforme «pour la sécurité des Canadiens confrontés à cette situation d'urgence».

«Nous avons besoin davantage d'informations en ce moment, et non pas moins», déclarait-elle sur X (Twitter).

Inflexible, le géant du web a plutôt indiqué par le biais d’un porte-parole dans un courriel que nombre de pages informatives restent disponibles pour aider les sinistrés, incluant «le contenu des agences gouvernementales officielles, des services d'urgence et des organisations non gouvernementales».

Meta a dit avoir activé la fonction «Safety check» qui permet aux gens d’indiquer à leur réseau s’ils sont en sécurité, dont 45 000 personnes dans l’ouest du pays se sont prévalues du service vendredi dernier.

Lorsque Meta a bloqué les nouvelles en Australie – qui adoptait en 2021 une loi sur laquelle se base le gouvernement Trudeau – des pages de services d’urgence avaient été bloquées, notamment une page de services incendies, en pleine saison de feux de forêt. L’affaire avait suscité un tollé et l’entreprise américaine a reculé 10 jours plus tard.

Le premier ministre se trouve à l’Île-du-Prince-Édouard pour une retraite de son cabinet qui s’étendra sur plusieurs jours, à moins d’un mois de la reprise des travaux parlementaires.