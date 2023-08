Une première mondiale: une biotech québécoise a développé un traitement par pompe unique contre la COVID-19

Un nouveau traitement prometteur pour soigner la COVID-19 grâce à l’inhalation d’une pompe inventée par une biotech québécoise suscite l’espoir de réduire la mortalité et les hospitalisations liées au virus.

Le traitement appelé IBIO123 est simple: le malade doit seulement inhaler une pompe (qui ressemble à celles utilisées pour l’asthme) durant trois minutes et une seule fois.

«On emmène immédiatement les anticorps dans le poumon [...] donc l’effet est plus rapide et plus direct, explique le Dr Bruno Maranda, chef des affaires médicales chez Immune Biosolutions. On a pris les [anticorps] champions du monde pour attaquer le virus.»

Basée à Sherbrooke, la biotech souligne qu’il s’agit du seul traitement d’immunothérapie administré par une pompe au monde pour la COVID-19.

Effet rapide et efficace

Alors que les cas de COVID-19 sont encore une fois en hausse au Québec depuis quelques semaines, l’annonce d’un nouveau traitement qui aiderait à réduire la pression sur les hôpitaux suscite de l’espoir.

«On ajoute un outil supplémentaire dans notre lutte contre la COVID-19, souligne le spécialiste en génétique médicale, qui travaille sur ce projet depuis le début de la pandémie de COVID-19. On est très fiers. Ce n’est pas banal d’avoir réussi ce qu’on a fait.»

Jusqu’ici, tous les traitements d’anticorps monoclonaux contre la COVID-19 étaient donnés à l’hôpital par intraveineuse. Or, le traitement par inhalation peut être pris à la maison.

«C’est vraiment simple, non invasif, il n’y a pas d’aiguille (...). Ça ne demande aucune technologie», souligne le Dr Maranda.

Un article sur les derniers résultats d'essais cliniques est publié aujourd’hui dans la revue médicale The Lancet Infectious Disease. En fait, près de la moitié des malades qui avaient pris IBIO123 n’avaient plus de symptômes après huit jours de traitement, comparativement à 20% dans le groupe placebo.

Les essais cliniques montrent même que des patients n’ont plus de symptômes respiratoires dès le lendemain, précise le Dr Maranda. Les adultes malades sélectionnés souffraient de symptômes légers ou modérés durant la vague Omicron (début 2023) et n’étaient pas hospitalisés.

Un autre point important: le traitement a été efficace contre tous les variants connus jusqu’ici. En fait, il a été conçu avec trois anticorps différents, justement pour s’adapter.

«Stratégie gagnante»

«Ça a été une stratégie gagnante à long terme, dit le médecin. Au début, les gens nous disaient de ne pas faire ça, que c’était trop compliqué. Mais, c’est une garantie pour les variants à venir.»

La prochaine étape consistera à obtenir les approbations pour la mise en marché du traitement au Canada (et ailleurs), et trouver le financement nécessaire pour la production. Idéalement, le Dr Maranda espère que IBIO123 sera disponible au début 2024 au pays.

Ce traitement est complémentaire aux vaccins, qui préviennent la maladie en favorisant la production d’anticorps. Éventuellement, la biotech souhaite étudier l’impact du traitement sur la covid longue, qui n’a pas été évaluée lors des premiers essais cliniques. La biotech Immune Biosolutions a bénéficié de 18M$ de fonds publics du Québec et du Canada pour son projet de recherche.

La COVID-19 en chiffres au Québec

18 098 décès depuis mars 2020

Hospitalisations*

15 août 2023: 558

8 août 2023: 431

1 er août 2023: 371

août 2023: 25 juillet 2023: 383

18 juillet 2023: 407

*Patients hospitalisés qui ont la COVID-19

Source: Institut national de santé publique du Québec