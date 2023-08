Un trafiquant de drogue écope de 10 ans de prison pour la mort de l'acteur Michael K. Williams

Michael K. Williams a succombé à une overdose d’héroïne coupée au fentanyl.

Il est décédé dans son appartement de Brooklyn en septembre 2021, à l'âge de 54 ans, quelques heures après avoir acheté la drogue dans la rue, lors d'une transaction filmée par une caméra de sécurité. Son dealer, Irvin Cartagena, un trafiquant de drogue de New York, a été condamné le 19 août (23) à dix ans de prison pour la mort de la star de la série Sur écoute (The Wire).

Irvin Cartagena a plaidé coupable en avril pour conspiration en vue de distribuer de la drogue.

« Je suis vraiment désolé pour mes actes, a déclaré l’accusé avant l'annonce de la sentence. Lorsque nous avons vendu de la drogue, nous n'avons jamais eu l'intention que quelqu'un perde la vie. »

Le juge américain Ronnie Abrams a fait valoir dans son verdict qu'en fournissant à Michael K. Williams de l'héroïne contenant du fentanyl, Irvin Cartagena a causé la mort de l'acteur. Toutefois, il a noté que ceux qui connaissaient Irvin Cartagena le décrivaient comme quelqu'un de « serviable, humble et travailleur » alors qu'il ne consommait pas lui-même de drogues. « J'espère qu'un traitement vous aidera à avancer sur une voie plus productive et respectueuse de la loi », a déclaré le juge Abrams, rapporte Billboard.

Le dealer était passible d'une peine minimale obligatoire de cinq ans de prison et aurait pu passer jusqu'à quarante ans derrière les barreaux.

Dans une déclaration, le procureur du district sud de New York, Damian Williams, a fait remarquer que ceux qui ont participé à la vente de drogues au comédien savaient que quelqu'un était déjà mort des substances qu'ils vendaient. Il a également fait valoir que Irvin Cartagena avait continué à vendre de l'héroïne contenant du fentanyl à Manhattan et à Brooklyn après la mort de l’acteur, avant de s'enfuir à Porto Rico, où il a été arrêté en février 2022.

La série culte Sur écoute (The Wire) traite de la manière dont Baltimore s’efforce de démanteler un réseau de drogue et du crime tentaculaire. Michael K. Williams y interprétait Omar Little, une sorte de Robin des Bois contemporain qui détroussait les dealers.