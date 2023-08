Une famille au grand cœur se fait arnaquer de 190 000$ par un entrepreneur

Après avoir adopté dix enfants, dont certains avec des besoins particuliers, Nathalie Hamel et Jacques Therrien vivent un cauchemar.

Le couple s’est fait arnaquer par un entrepreneur qui avait été engagé pour aider la famille à offrir les soins appropriés à un de leur enfant lourdement handicapé.

Son contrat était d’agrandir la maison, mais l’entrepreneur a réalisé seulement une partie des travaux avant de déclarer faillite.

«Depuis avril, on a commencé les rénovations, c’était censé se terminer en huit semaines et ce qu’on a maintenant [cinq mois après le début des travaux] c’est à peine une fondation. On a appris récemment que notre contracteur est en faillite», mentionne Nathalie Hamel.

Pourtant, le couple avait déboursé la somme totale pour la réalisation des travaux, soit un montant de 190 000$.

«On a envisagé cet agrandissement parce que nous avons un enfant lourdement handicapé et présentement nous devons le transporter au deuxième étage parce que nous avons seulement une salle de bain complète», déplore-t-elle.

Après avoir regardé le marché immobilier pour déménager dans une maison qui répond un peu plus à leur besoin, ils se sont contentés d’agrandir leur maison, une option qui semblait plus économique.

