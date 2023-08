Une piscine de Montréal fermée à cause des gangs de rue

L’arrondissement Anjou, à Montréal, a pris la décision de fermer une piscine de quartier en raison de la présence de membres présumés d’un gang de rue.

La piscine du parc Verdelles, dans l’est de l’arrondissement, est fermée au public depuis dimanche.

Cette décision a été prise après de nombreuses plaintes de résidents du secteur causées par des jeunes qui intimident les citoyens, commettent des actes de vandalisme, font de la vitesse et ne respectent pas les arrêts obligatoires.

«Ils sont une petite clique. Tous les jours, il y a les policiers à côté. Il y a toujours du bruit. Ma fille, je lui ai dit de rentrer plus tôt parce que c’est dangereux», mentionne une résidente du secteur.

«On devrait avoir une meilleure sécurité et je peux vous dire que c’est partout dans Anjou. À certains endroits, on se sent un peu insécures», clame une autre citoyenne.

Certains de ces présumés membres de gang de rue, qui sont parfois jusqu’à une vingtaine à se rassembler, ont été régulièrement aperçus à bord de voitures de luxe en train de jeter des déchets au sol.

Des jeunes auraient également été vus en train de faire du «car surfing» dans le parc.

Des blocs de béton ont d’ailleurs été installés à l’entrée du terrain pour éviter ce type d’événements.

Cette situation coûte d’ailleurs très cher à l’arrondissement.

«Cette année, nous avons été obligés de dépenser 200 000 dollars supplémentaires en sécurité alors qu’on paye pour la police. Tous nos citoyens payent pour la police, mais si on veut avoir un minimum de sécurité, il faut qu’on se le paye en arrondissement, ce qui n’est pas normal», a affirmé à TVA Nouvelles le maire de l’arrondissement Anjou, Luis Miranda.

Pour voir les explications complètes, visionnez la vidéo ci-haut.