Urgence de Fortierville: un retour vers le 12h de service par jour est prévu pour octobre

Un médecin sera de retour d'un congé maladie, puis un autre s'ajoutera à l'équipe en place à temps partiel.

C'est un finissant en médecine qui a décidé de venir prêter main-forte à l’équipe. La population a dû s'en priver depuis le printemps dernier.

«Pour faire rouler l'urgence, ça prend dix médecins. On était à cinq. Donc, on va tomber à six et demie. Il faudrait quand même au moins avoir deux à trois médecins pour assurer le service de 8h à minuit», a dit la mairesse de Fortierville, Julie Pressé.

L'autre moitié de son temps, le finissant en médecine la passera à l'Hôpital de Nicolet. Une bonne nouvelle pour la ville et un soupir de soulagement pour les équipes en place.

«Il y a quand même plusieurs médecins dépanneurs qui viennent combler des quarts de travail à Christ-Roi, donc c'est toujours une urgence qui est un peu fragilisée», a indiqué la mairesse de Nicolet, Geneviève Dubois.

«Tous les quarts de travail ont été, je crois, complété cet été, mais c'est sûr que ce nouveau médecin-là va venir donner un peu d'air à ceux qui sont là et aussi à pérenniser les services qui sont là», a-t-elle ajouté.

Les effectifs arrivent au bon moment, en raison de la croissance démographique à laquelle on s'attend dans les prochaines années sur la rive sud, a rappelé le député de Nicolet-Bécancour, Donald Martel.

«Toute la question de la vallée de la transition énergétique, il faut prendre ça en compte, a-t-il mentionné. Il faut voir les services qui vont être nécessaires dans les prochaines années [...]. Je pense que c'est un élément très positif.»

Ce sont 25 postes de médecins de famille qui ont trouvé preneur depuis le début de l'année.