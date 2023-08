Archidiocèse de Sherbrooke: l’action collection vise désormais 36 prêtes

Une action collective intentée contre l’archidiocèse de Sherbrooke il y a plus d’un an concernant des agressions sexuelles vise désormais 36 prêtres.

Ces allégations d’inconduites sexuelles impliquant 42 victimes et remontent à aussi loin que 1940.

Certains profitaient d’une certaine notoriété au sein de la communauté.

Elles concernent notamment l’Abbé Desève Cormier, décédé en 2007, qui a siégé comme directeur de l’organisme à but non lucratif Caritas pendant une quarantaine d’années, également, Bruno Dandonneau et l’Abbé Robert Jolicoeur, deux personnages impliqués dans leur communauté.

«Des dénonciations ont eu lieu, des dénonciations qui parfois ont été faites auprès de l’archevêché et ce qui s’est passé c’est ce que l’agresseur a été transféré dans un autre endroit et c’est à cause de ce genre de manœuvres que les abus ont continué», a déclaré l’avocat des demandeurs, Justin Wee.

«Je peux vous dire que les noms des personnes identifiées dans la procédure, ce sont des gens qui sont prêts à témoigner», a-t-il ajouté.

L’archevêché de Sherbrooke ne s’oppose pas à cette action collective qui a été autorisée en juin dernier.

Une rencontre dans le but d’en venir à une entente à l’amiable est prévue cet automne.