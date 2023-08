Barbie Botox: la poupée s’impose dans les cabinets de chirurgie esthétique

Une nouvelle tendance en matière de chirurgie esthétique appelée Barbie Botox gagne en popularité depuis la sortie du film du même nom il y a près d’un mois. L'intervention est simple: du Botox est injecté dans les trapèzes pour affiner le cou et réduire la taille des épaules, à l’image du corps de Barbie.

La procédure — aussi appelé Trap Tox — a d’abord été conçue pour réduire la tension des muscles des trapèzes qui peuvent provoquer des migraines et des maux de cou. Le botox est utilisé pour le traitement médical depuis plus de 20 ans, peut-on lire sur le site du réseau canadien de médecine esthétique, MD Beauty Clinic.

Lorsque la toxine botulinique (Botox) est introduite dans le muscle, elle supprime temporairement sa capacité à se contracter. Sans cet exercice régulier, le muscle s'atrophie et devient plus petit. C’est à ce moment que l’effet amaigrissant est remarqué.

Depuis la sortie du film de Greta Gerwig, on remarque un engouement pour cette technique dans les cabinets médico-esthétique, ont rapporté des chirurgiens à Forbes, CNN et CNews.

De plus en plus de femmes — pour la plupart — cherchent à obtenir la plastique de Barbie en s’injectant du Botox dans les trapèzes pour affiner leur cou et réduire la taille de leurs épaules.

Partout sur les réseaux sociaux, des créatrices de contenus ayant eu recours à cette procédure partagent leur avant et leur après. Le mot-clic #barbiebotox cumulait mardi plus de 10,2 millions de vues sur TikTok, sans compter les dérivés et le hashtag #traptox.

Le message féministe de Barbie, dans lequel les standards de beauté irréalistes de la poupée Mattel sont pourtant dénoncés de manière frontale, aurait-il été mal interprété? Plusieurs se posent la question.

Simple, rapide, mais pas sans danger

C’est d’abord la rapidité de l’intervention non invasive qui semble charmer les adeptes: elle dure moins d’une heure, selon le Daily Mail.

Il faudra tout de même débourser entre 600$ et 1125$ environ pour obtenir les résultats escomptés, selon la clinique choisie et la morphologie de la personne. Entre 50 et 75 unités de toxine botulinique sont nécessaires dans chaque trapèze.

Bien qu’utilisée depuis longtemps pour soigner les migraines et les douleurs au cou, la procédure n’est pas sans conséquence.

Si le Botox n’est pas adéquatement administré ou s’il est mal dosé, il peut paralyser complètement le muscle et affecter la capacité à tenir la tête correctement. La neurotoxine peut également migrer du site d'injection et affaiblir la connexion nerveuse d'autres muscles environnants.