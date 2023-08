Une mêlée de presse à saveur économique mettant en vedette les ministres Chrystia Freeland et Anita Anand, survenue lors de la retraite du cabinet Trudeau à Charlottetown, a donné lieu à un bref moment d’animosité entre les deux femmes mardi.

• À lire aussi: Limiter le nombre d'étudiants étrangers pour réduire la pression sur le marché immobilier

• À lire aussi: La commission d’enquête sur l’ingérence chinoise ne saurait tarder, dit LeBlanc

Alors que Chrystia Freeland était au micro, Anita Anand, qui se trouvait derrière sa collègue, tente de lui glisser quelques mots à l’oreille.

Un geste que la ministre des Finances n’a pas semblé apprécier, puisqu’elle se retourne vers sa collègue et lui demande de la laisser terminer sa phrase.

Une altercation qui laisse entrevoir une rivalité entre deux des femmes fortes du gouvernement Trudeau, selon les analystes de «La Joute».

Ce n’est pas un secret que les deux ministres ont l’ambition de succéder à Justin Trudeau à la tête du Parti libéral du Canada.

D’ailleurs, la décision de déplacer Anita Anand du ministère de la Défense nationale au poste de présidente du Conseil du Trésor aurait peut-être une signification particulière.

«Certains en coulisse disent qu’elle ne se cachait plus pour élaborer ses stratégies et recruter. Au bureau de Justin Trudeau, on a peut-être tenté de lui envoyer un message», mentionne Elsie Lefebvre.

Un point de vue partagé en partie par l’ancien chef du Nouveau Parti démocratique, Thomas Mulcair.

«L’équipe près de Trudeau ne haït pas ça qu’Anita Anand joue dans les pattes de Chrystia Freeland parce que Freeland était aussi très ouverte dans ses intentions de vouloir remplacer Trudeau. Pourtant, le premier ministre donne tous les signaux qu’il est là encore pour longtemps», explique-t-il.

Cette rivalité entre les deux ministres est surprenante pour Mathieu Bock Côté.

«Ce qui me frappe c’est que Justin Trudeau n’est pas un homme politique qui est mort. Il est encore là, il a l’autorité et les moyens pour se maintenir, mais il ne représente plus l’avenir du Parti libéral du Canada. Ce qui me fascine de cette course à la direction, c'est qu'elle se joue sans le dire officiellement», souligne le chroniqueur politique.