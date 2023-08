Des logements encore manquants pour les étudiants à Rimouski

Les derniers mois ont été difficiles pour les étudiants de Rimouski qui se cherchaient un toit sur la tête, alors que la région est frappée par une crise du logement sans précédent.

Au début de l'été, l'Université du Québec à Rimouski (UQAR) invitait les étudiants qui avaient déjà été admis à l'UQAR, mais qui n'avaient pas de place en résidences étudiantes ou de logement, à ne pas venir à Rimouski.

«De dire de ne pas venir, c'est l'ultime solution !» a assuré François Deschênes, recteur à l'UQAR. «Il y a peut-être des alternatives, comme un autre lieu d'enseignement, comme le campus de Lévis, par exemple, de sorte qu'on attire les étudiants étrangers au Québec, à l'UQAR idéalement».

Le pire a été évité au Cégep de Rimouski et à l'Institut maritime du Québec (IMQ). En juin, on notait qu'il y avait plus de 129 étudiants inscrits sur la liste d'attente pour une place en résidence. Il était aussi impossible de savoir si tous les résidents pouvaient être logés.

Finalement, le cégep a été en mesure de loger tous les étudiants qui en avaient besoin. La liste d'attente serait vide.

«Encore hier, j'étais aux résidences et une famille s'est pointée en raison d'une admission tardive. On a réussi à leur trouver une place», s’est réjoui Hugo Leblanc, directeur des affaires étudiantes au cégep de Rimouski.

Le même constat est fait au Cégep de Matane. Si tous les étudiants qui en avaient le besoin ont pu obtenir une place en résidence étudiante, elles sont maintenant complètes.

«Si on avait davantage d'étudiants, ça serait vraiment problématique», a témoigné Francis Turcotte, coordonnateur aux communications du cégep de Matane. «On veut faire du développement économique à Matane au cours des prochaines années. La pression peut se faire sentir davantage».