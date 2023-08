Des rats au centre Cloutier-du Rivage de Trois-Rivières

La vermine s'est invitée au centre Cloutier-du Rivage, à Trois-Rivières. Un rat a été photographié dans l'établissement.

Selon des employés, c'est dans la cuisine qu'ils circuleraient le plus.

«Le problème dure depuis plusieurs semaines, a indiqué un agent aux communications du CIUSSS de la région. Un premier cadavre a été découvert dans la laverie, puis des mesures d'extermination ont débuté.»

Le problème semblait réglé depuis le 10 juillet dernier, mais voilà que d'autres rongeurs ont été aperçus.

«Tu es au travail, tu es en train de couper des légumes ou préparer des plats pour les patients et tu vois passer un rat. Si j'étais à leur place, moi non plus je n'aimerais pas ça», a dit la présidente du Syndicat du personnel paratechnique, des services auxiliaires et des métiers au CIUSSS MCQ, Marie-Josée Hamelin.

Un employé de l'établissement a mentionné que «c'est infesté au bout depuis plusieurs mois».

Plusieurs rats ont été vu à l'extérieur sur le terrain depuis le printemps. L’établissement est près d'un point d'eau et de terrains vacants.

Un exterminateur, qui a l'habitude d'éliminer la vermine, a expliqué que la tâche est compliquée pour la compagnie responsable de les faire disparaitre.

«Étant donné qu'il y a plus de surfaces, il y a plus de tuyauterie, plus d'endroits où les souris et les rats peuvent aller se cacher. C'est sûr que dans ce temps-là, ça complique un peu les choses. Souvent, ça va être brisé, soit au niveau de l'égout, soit au niveau de la tuyauterie du bâtiment. Parfois, ça peut être juste un clapet qui est brisé», a dit le copropriétaire de G.S.E.I. Extermination, Willyam Ricard.

La chasse aux rats est toujours en cours dans l'établissement. Il s'agit du deuxième au CIUSSS à tenter de se débarrasser de ces indésirables.

La situation est sous contrôle à Shawinigan

À Shawinigan, la situation est encourageante. Il n'y a pas eu d'autre capture de rat à l'Hôpital de Shawinigan depuis la mise en place de mesures d'extermination.

Une vigie sera maintenue jusqu'au mois d'octobre prochain pour s'assurer que les rats ne seront pas de retour.