Examen de l’Ordre des infirmières: des mesures pour éviter les échecs à Saguenay

Le CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean souhaite éviter que les échecs massifs à l'examen pour accéder à la profession d'infirmière ne se reproduisent, comme en septembre et en mars dernier.

Le taux de réussite était de seulement 53,3 % à l’échelle du Québec, lors de l'épreuve, en mars dernier. Les autorités de la santé offrent un congé sans solde pouvant aller jusqu’à cinq jours à ses candidates employées qui souhaitent avoir du temps de préparation. Une formation d’une journée est aussi rendue obligatoire.

«Ça permet de les mettre en contexte d'examen. De voir un peu comment vont être posées les questions pour diminuer le stress», a dit la directrice des soins infirmiers et de l’enseignement au CIUSSS de Saguenay-Lac-Saint-Jean, Isabelle Boulianne.

Des initiatives qui sont saluées par le syndicat qui représente les infirmières de la région. Des étudiants déjà au travail manquaient de temps pour bien se préparer.

«Les gestionnaires leur répondaient ''on ne peut pas te donner des congés, donc tu dois t'organiser''. Mais là, cette correspondance-là vient dire le contraire. On doit faire en sorte que nos CEPI réussissent l'examen et de leur donner justement le moyen de se préparer», a souligné la présidente régionale de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec, Julie Boivin.

Tous se croisent les doigts pour que le plus de candidats possible réussissent l'examen qui donne accès à la profession d'infirmière. La prochaine tenue de l’épreuve aura lieu le 18 septembre prochain.