Faire déneiger sa cour coûtera plus cher à Shipshaw

Des citoyens de Shipshaw ont eu toute une surprise en recevant leur soumission de la part de leur déneigeur.

Certains devront payer le double de l'an dernier pour obtenir le même service.

Des citoyens de Shipshaw devront se passer des services de leur déneigeur l'hiver prochain. Leur soumission est loin d'être comparable à l'année dernière. Les prix ont augmenté. La facture d’un client est passée de 600 à 920 dollars et sur une autre proposition, le montant s’élève à plus de 1200$.

«Le prix a doublé et en plus j'avais le temps de gratter moi-même avant qu'ils viennent. L'an dernier c'était déjà dispendieux pour ce que j'avais à faire gratter», mentionne une dame qui a décidé de se munir d’une souffleuse cette année.

Un prix à payer

Le propriétaire de la compagnie Déneigement Shipshaw admet que pour le déneigement des grandes cours, les prix ont doublé. Pour les plus petites, les prix seront rehaussés de 200 à 300 dollars.

«Ça peut paraître gros parce que l'augmentation est quand même bonne, mais dans les années futures, on va suivre l'inflation normale, le 2 à 3% par année», a dit Emmanuel Samson.

Ce dernier a commencé à offrir des services de déneigement l’an dernier. À la fin de la saison, il avait enregistré un déficit de 30 000 dollars. C'est l'une des raisons qui explique son réajustement à la hausse.

«J'ai payé pour aller déneiger chez le monde, a-t-il souligné. C'était la première année, c'était une année de rodage, mais on ne peut pas faire ça année après année.»

«L'an passé j'avais augmenté quelques entrées [...] Donc, j'ai ajusté quelques entrées, mais cette année, c'est tout le monde qui y passe. Je n’avais pas le choix. Il fallait ajuster les prix par rapport au diesel, par rapport aux locations de tracteurs et aux réparations», a-t-il ajouté.

Le coût de location et d'entretien de la machinerie a aussi doublé.

«Une location de tracteur c'est 50% de plus. Le diesel, il y a quelques années il était à 1,10 et là il est rendu à 2,40», a mentionné M. Samson.

Bien qu’il existe deux autres compagnies de déneigement à Shipshaw. L’entreprise Déneigement Shipshaw est la seule à offrir le service dans certains quartiers de la municipalité.

Elle est toutefois loin d’être la seule compagnie à emboîter le pas. D’autres ont aussi choisi de hausser leurs prix cette année.

«Tout le monde est dans le même bateau avec les coûts, a soutenu M. Samson. C'est sûr que ce n'est pas tout le monde qui va suivre. Oui, on pense perdre un bon pourcentage, mais on est prêt à faire ça, parce que si on ne le fait pas, on va arrêter de déneiger. On ne peut pas s'endetter année après année.»