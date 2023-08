Fin du covoiturage dans le pont-tunnel: «Incompréhensible» pour le président de Netlift

La décision prise par Québec de mettre fin à la voie de covoiturage dans le pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine est «incompréhensible» pour le président d’une compagnie de covoiturage, qui regrette le manque de consultation des instances impliquées.

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) en avait fait l’annonce sur une simple publication Facebook, vendredi après-midi.

«À compter du lundi prochain, la voie réservée de la bretelle d’accès en provenance de la rue des Futailles à Montréal sera uniquement accessible aux autobus», est-il possible de lire.

Ce choix aurait été fait «en raison d’infractions trop nombreuses» au règlement autorisant le covoiturage de trois personnes minimum.

Pourtant, l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) avait lancé il y a quelques mois une application pour faciliter le covoiturage dans le pont-tunnel, souvent embouteillé.

«Je ne m’explique pas du tout comment ça se fait qu’on retire d’un côté l’accès au covoiturage, puis de l’autre qu’on lance une application pour le grand public», a réagi mardi Marc-Antoine Ducas, président de Netlift. «Pour moi, c’est incompréhensible.»

Au micro de QUB radio, M. Ducas a affirmé qu’il n’avait pas été avisé de cette décision. Il a également avancé que le ministère avait décidé de ne pas mettre en place certaines solutions pour assurer le contrôle, comme la lecture de plaques.

«On n’est pas dans le domaine du bon sens économique et de la logique, on est plutôt du côté du politique», a-t-il souligné.

«Si on veut que Montréal adopte de bons comportements sur le plan de la mobilité, il faut que les solutions les plus simples, les plus efficaces et les plus testées soient déployées assez vite», a-t-il ajouté.