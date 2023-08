Isabelle Boulay raconte son coup de foudre pour Eric Dupond-Moretti

Ça a été le «coup de foudre» entre Isabelle Boulay et Eric Dupond-Moretti!

Une rencontre arrangée par des amis « mais pas du tout pour qu’on sorte ensemble », a révélé la chanteuse à ICI Radio-Canada.

« J'ai des amis au téléphone qui me demandent si je connaissais Éric Dupond-Moretti. Ils m'ont dit qu'ils étaient montés dans sa voiture et que c'était un disque de moi qui jouait dedans », explique-t-elle, ajoutant que ses amis vantent sa sympathie et lui affirment qu’elle doit le rencontrer.

« On s’est retrouvé dans un restaurant à Paris, rue de l’arbre sec », poursuit-elle. Le courant est visiblement très bien passé, puisqu'à la question de savoir s'il s'agissait d'un « coup de foudre », l'artiste québécoise a répondu : « Je pense que oui ».

« Il était déjà dehors et moi j’ai pensé qu’il m’attendait. Mais en fait, il était juste allé fumer une cigarette. Je suis arrivée au même moment », poursuit-elle. Et, semble-t-il, le destin leur a donné un petit coup de pouce. « Mon disque ne sortait plus de la machine. Il était obligé de l'écouter », conclut Isabelle Boulay.



