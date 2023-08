Itinérance et pauvreté extrême: «On dirait qu’ils ne veulent pas nous aider»

Les campements clandestins gagent du terrain dans les banlieues de Montréal sur fond de crise du logement.

Le député du Bloc Québécois, Denis Trudel, reproche d'ailleurs au premier ministre Justin Trudeau d’avoir fermé les yeux sur le problème d’itinérance et de pauvreté extrême.

«On dirait que Trudeau vient de découvrir qu’il y a une crise du logement! À Saint-Jean-sur-Richelieu, trois jeunes femmes enceintes dorment dehors! À Trois-Rivières, une mère monoparentale dort dans sa voiture avec ses deux enfants. À Longueuil, ils sont 17 dans un 5 1⁄2, calvette!», a publié le député de Longueuil Saint-Hubert sur la plateforme X (anciennement Twitter) lundi en fin d'après-midi.

Dans la foulée des informations dévoilées par le député bloquiste, TVA Nouvelles s’est intéressé à l’itinérance en dehors de la métropole pour découvrir mardi que les campings clandestins gagnent la banlieue.

C’est le cas à Terrebonne où une douzaine de campeurs se sont installés près d’un stationnement incitatif en bordure de l’autoroute 25.

Ils sont là depuis quelques semaines et leur site prend de l’ampleur semaine après semaine, selon Sébastien Doyon de l’organisme Le Trajet, rencontré sur place.

«On évalue à 30-40 personnes en situation d’itinérance dans le secteur de Terrebonne», dit-il.

«Je vais avoir 62 ans et j’essaye de survivre le mieux que je peux. On dirait qu’ils ne veulent pas nous aider plus que ça pour arrêter ça l’épidémie de gens qui perdent leur logement. Le prix des logements a doublé», a déclaré Daniel, une des victimes de la crise du logement.

L’organisme la Hutte à Terrebonne affirme être débordé par l’affluence de demandes.