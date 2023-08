Jennifer Lopez partage de nouvelles photos de son mariage avec Ben Affleck

Jennifer Lopez a partagé de nouvelles photos de son mariage avec Ben Affleck à l'occasion de leur premier anniversaire.

La chanteuse et actrice de 54 ans a publié sur Instagram lundi deux photos inédites de ses noces en Géorgie, un an après la cérémonie avec l'acteur de «Gone Girl».

«Il y a un an aujourd'hui...», a écrit la star de «Coup de foudre à Manhattan» à côté d'une photo du couple tout sourire le jour de leur mariage et d'un second cliché d'eux partageant un baiser devant un feu d'artifice.

«Cher Ben, je suis assise ici toute seule, je regarde ma bague, je me sens dépassée, ça me donne envie de chanter, comment en sommes-nous arrivés là sans un seul regard en arrière, oh mon Dieu, c'est ma vie», a-t-elle ajouté.

En hashtags, la superstar a indiqué que la légende reprenait les paroles de sa chanson «Dear Ben Pt. II», une suite à son titre «Dear Ben» de 2002. Ce titre figurera sur son prochain album «This Is Me.... Now».

Le couple hollywoodien s'est fiancé pour la première fois en 2002, mais s'est séparé en 2004. Ils se sont ensuite réconciliés en 2021 et suite à une nouvelle romance éclair, se sont fiancés en 2022.

Jennifer Lopez et Ben Affleck, 51 ans, ont ensuite surpris leurs fans en se mariant à Las Vegas en juillet 2022. Le mois suivant, ils se sont unis lors d'une cérémonie plus traditionnelle dans leur propriété située à l'extérieur de Savannah, en Géorgie.