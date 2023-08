L’anglais progresse au Québec, le français régresse en Ontario

Un pays, deux provinces, une tendance: l’anglais continue sa progression dans les foyers et les milieux de travail au Québec, alors que le français poursuit sa minorisation en Ontario, indiquent des chiffres de Statistique Canada dévoilés mardi.

Au Québec, d’abord, jamais le nombre de personnes disant pouvoir soutenir une conversation en anglais n’a été plus élevé: au recensement de 2021, ce chiffre dépassait la moitié de la population (51,7%), «un sommet historique», remarque l’agence fédérale.

Le nombre de Québécois ne pouvant soutenir une conversation en français a pour sa part atteint 5,3 %, le chiffre le plus élevé depuis 1991 (5,5 %), un an après l'échec de l'accord du lac Meech et de la remontée de l'option souverainiste.

Selon l’analyste de Statistique Canada Nicolas Auclair, l’augmentation du nombre d’unilingues anglophones s’explique par un ralentissement de l’exil des Anglo-Québécois vers d’autres provinces à partir de la fin des années 1990, après l’échec du deuxième référendum sur l'indépendance du Québec.

La progression de l’anglais se remarque aussi sur le milieu de travail. En 2021, plus du tiers (35,4%) des Québécois utilisaient l’anglais «au moins» régulièrement au travail, alors que se sont ajoutés plus de 100 000 travailleurs parlant l’anglais de manière prédominante entre 2016 et 2021.

Un creux de 50 ans en Ontario

Ce n’est pas un secret: le français en Ontario au mieux stagne, au pire périclite.

Comme le note l’agence fédérale, le poids démographique des Ontariens en mesure de soutenir une conversation en français a chuté à 11,1%, «son niveau le plus bas en 50 ans».

La capacité à parler en français n’est pas nécessairement un indicateur de sa vitalité, comme le prouvent les chiffres du recensement. Au travail comme à la maison, le portrait est fragile.

«Chez les personnes ayant le français comme l’une de leurs langues maternelles, les deux tiers (66,0%) parlaient cette langue à la maison au moins régulièrement». Autrement dit, 34% des Ontariens qui ont le français comme une de leurs langues maternelles ne parlent pas la langue de Molière couramment à la maison.

Au travail, le français est utilisé de manière «prédominante» chez 1,2% des Ontariens occupant un emploi.

RECENSEMENT DE 2021

· 51,7% de Québécois sont capables de soutenir une conversation en anglais, un sommet historique.

· 11,1% sont Ontariens capables de soutenir une conversation en français, le plus bas niveau en 50 ans.

· 35,4% des travailleurs au Québec utilisent l’anglais au moins régulièrement au travail

· 66,6% des immigrants au Québec peuvent soutenir une conversation en anglais contre 48,9 % des personnes nées ici

· 13% de Québécois ont l’anglais comme langue plus souvent parlée à la maison, en hausse de 1,2 % entre 2016 et 2021