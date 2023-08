Le Fyre Festival 2 vient d’être annoncé et les billets sont ridiculement chers

Billy McFarland, le fondateur du catastrophique Fyre Festival original, est sorti de prison et il est de retour en business!

Six ans après avoir été à l’origine du plus grand fiasco de l’histoire de la musique (non, il ne s’agit pas de l’album Lulu de Lou Reed et Metallica), Billy McFarland récidive.

Rappelons qu’en avril 2017, il avait mis sur pied un festival musical devant se tenir dans les Bahamas et baptisé Fyre Festival.

Après avoir été publicisé sur les réseaux sociaux par des influenceuses de prestige comme Bella Hadid et Emily Ratajkowski, l’événement s’était avéré une arnaque totale, en raison de graves problèmes de gestion.



Forcé d’annuler le festival alors que des visiteurs de partout dans le monde commençaient à affluer sur l’île de Grand Exuma, Billy McFarland avait fini par être accusé de fraude et incarcéré.

Un palpitant documentaire Netflix avait relaté les événements en 2019 et avait connu beaucoup de succès.

BREF!

Le sémillant McFarland n’est plus derrière les barreaux et il se donne une nouvelle chance de faire en sorte que le Fyre Festival devienne réalité.

Sur TikTok, il a annoncé ce lundi que le Fyre Festival 2 se mettait en branle.

«C’est le grand jour! Dès maintenant, les billets pour le Fyre Festival 2 sont officiellement en vente. Cela a été absolument le parcours le plus fou pour me rendre jusqu’ici et ça a réellement commencé lors du séjour de sept mois que j’ai fait en confinement solitaire», raconte l’entrepreneur controversé dans sa vidéo.

«On a parlé à des gens d’aussi loin que le Moyen-Orient ou l’Amérique du sud, mais ultimement, on a décidé que le Fyre Festival 2 sera de retour dans les Caraïbes. On vise que le festival se tienne à la fin de l’année prochaine», ajoute l’homme de 32 ans.

Lorsqu’on suit le lien internet dans la bio TikTok de McFarland, on arrive ici.



Et c’est là qu’on constate que les 100 premiers billets ont déjà été vendus, mais que 400 autres billets seront bientôt mis en vente au prix de 799 dollars étatsuniens.



Ensuite, plus les billets seront achetés tard, plus ils coûteront cher.

Les billets numérotés 751 à 777 seront disponibles en échange de 7999 dollars.



LOL.



Et tout ça pour voir ON SAIT PAS QUI, ON SAIT PAS QUAND, ON SAIT PAS OÙ...



Quel clown.

