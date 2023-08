«Nos rêves sont tombés à l’eau»: un couple de Sainte-Luce exproprié pour de l’eau potable

Un homme de Sainte-Luce, dans le Bas-Saint-Laurent, voit son rêve «tomber à l’eau» puisque la municipalité mettra sa menace à exécution, celle d’exproprier le propriétaire de son terrain pour exploiter la source d’eau potable.

Ce n’est plus qu’une question de temps. Le jeune couple a reçu l’avis d’expropriation le 21 juillet dernier, après des années de négociation avec la ville.

«La terre s’étend sur deux kilomètres, dont un autre flanc de montagne qui se retrouve sur le côté sud, où il n’y a pas d’eau. Donc, je n’ai aucune idée pourquoi ils veulent toute la terre, plutôt que de prendre simplement la portion qui les intéresse», dit-il.

«On a toujours été ouvert à des négociations, mais ça n’a jamais porté fruit jusqu’à maintenant et ça s’est cessé assez abruptement», a-t-il ajouté.

Selon la municipalité, cette source d’eau potable serait essentielle pour les résidents.

«Il y a des périodes où on est sur la ligne, donc c’est une question de prévoir pour le futur. À Sainte-Luce, c’est le seul endroit où on a une possibilité d’aller chercher de l’eau potable», a expliqué la mairesse, Micheline Barriault.

Si la maison du propriétaire n’est pas concernée, il perdrait jusqu’à 97% de son terrain actuel.

«Ce que j’ai ici, je ne peux pas trouver ça ailleurs. C’est ça que je voulais, puis on a décidé de vivre ici et on pensait finir nos jours ici», a mentionné l’exproprié.

La Ville devra tout de même s’expliquer. Elle devait voter lundi le mandat d’expropriation au conseil de ville. À la surprise générale, les conseillers ne se sont pas prononcés.

«La mairesse fait un petit topo de ce qui s’est passé sur les événements, puis elle demande au conseil : qui supporte la résolution? Tout le monde se chassait du regard, il y a eu un silence, ça s’est mis à murmurer dans la salle, c’était vraiment spécial», a décrit l’homme présent.

La mairesse s’est défendue mardi. «Il y avait un terme juridique qui devait être précisé dans la résolution. Il y a eu une incompréhension au niveau des membres du conseil par rapport à la définition et à l’impact du terme qui était le mot : décrété.»

Le propriétaire compte bien défendre sa cause, qui devrait être entendue le 16 octobre à la Cour supérieure du Québec.